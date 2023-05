Meteo 15 giorni: ANOMALIA PERSISTENTE anche nei primi giorni di giugno

Il tempo passa, ma il quadro sinottico a scala europea non muta e non muterà ancora per i prossimi 10 giorni. In sostanza, sul nostro Continente vigerà ancora l'anomalia barica che ha contraddistinto tutto il mese di maggio, ovvero un forte anticiclone alle alte latitudini (in sede inglese o scandinava).

Di seguito, la media degli scenari del modello americano valida per venerdi 2 giugno:

La tenacia di questa configurazione è qualcosa di paradossale. Sta di fatto che anche oggi ci troviamo a commentare la solita mappa con l'alta pressione posizionata poco a nord della Scozia ed una blanda depressione che interesserà l'Europa meridionale ed il bacino del Mediterraneo, Italia compresa.

Le condizioni meteorologiche che si associano a questa situazione ormai le conosciamo bene: rischio di rovesci o temporali sparsi, più frequenti nelle zone interne e nel pomeriggio, in un contesto termico nel complesso gradevole.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a martedi 6 giugno, notiamo una piccola variazione, che abbiamo già accennato nella giornata di ieri:

Oltre alla solita alta pressione ad ovest delle Isole Britanniche ed il corridoio instabile tra l'Europa centrale e il centro-nord Italia, si apprezzerà anche un parziale aumento della pressione alle basse latitudini del Mediterraneo, compreso il nostro meridione. Qui il tempo presenterà carattere di maggiore stabilità rispetto al resto d'Italia, che resterà ancora ostaggio di rovesci o temporali a carattere sparso.

Infine, vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per martedi 6 giugno. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Ancora probabilità di pioggia elevata o molto elevata nelle aree interne del centro e al nord, media o bassa sulle altre regioni.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località