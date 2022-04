Che aggiornamenti serali! Prossima settimana ricchissima di piogge e temporali!

L'instabilità, le piogge e i temporali torneranno ben presto a far visita all'Italia e lo faranno a più riprese nel corso dei prossimi 7-9 giorni. L'alta pressione, che attualmente sovrasta il Mediterraneo, si farà da parte nel corso del fine settimana grazie all'intrusione di una vastissima massa d'aria instabile e secca alle alte quote (come ampiamente descritto in questo articolo).

Dopo l'assaggio del week-end, in cui torneranno rovesci sparsi e temporali specie al nord, entreremo nel vivo dell'instabilità durante la prossima settimana. In particolare possiamo definire due ondate di maltempo distinte: la prima tra lunedì e martedì, che sarà caratterizzata principalmente da instabilità sparsa e irregolare, ovvero temporali e rovesci nelle aree interne da nord a sud; la seconda è prevista tra giovedì e domenica e sarà definita da una perturbazione ben più organizzata che porterà piogge e temporali diffusi su buona parte della penisola.

Questa perturbazione atlantica è confermata, attualmente, da entrambi i principali modelli matematici.

Certamente ci sono ancora incertezze sulla traiettoria della perturbazione, che potrebbe rivelarsi fondamentale per capire dove agiranno le precipitazioni più importanti. Al momento sembra ci siano pochi dubbi circa il coinvolgimento del centro e del sud, ma è probabile che la perturbazione possa risalire verso nord dispensando tanta pioggia e temporali intensi anche sul settentrione.

Eloquenti gli accumuli di pioggia totali previsti nel corso dei prossimi 10 giorni: