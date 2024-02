CALDO ANOMALO a metà febbraio: verso un week-end con 20° a portata di mano su…

Non ci siamo! Non è comunque il primo anno che le temperature in Italia si addolciscono in questo modo a febbraio, anche se quest’anno è stata una continua esagerazione anche nei mesi precedenti. La natura sarà portata ad esporre le prime infiorescenze con oltre un mese di anticipo. La speranza è che il freddo non si faccia vedere dopo, magari tra marzo e aprile, con gelate tardive ovviamente devastanti per l’agricoltura. Si spera inoltre di avere almeno una primavera piovosa che consenta di riempire per quanto possibile le falde idriche prima dell’arrivo dell’estate.

In questa sede esamineremo le temperature attese in Italia durante il prossimo week-end; ovviamente dal punto di vista atmosferico non ci sarà nulla da dire. La prima mappa mostra le temperature attese in Italia a livello del suolo alle ore 15 della giornata di sabato 17 febbraio:

Oltre al raggiungimento del 20°, che si avrà sulla Sardegna meridionale, sulla Puglia e sulla Lucania, stupiscono letteralmente i valori attorno a 16-17° su gran parte della Pianura Padana senza l’intervento di correnti favoniche. I 20° verranno comunque sfiorati anche lungo il versante tirrenico e farà caldo anche nei settori interni ed in quota.

Queste invece sono le temperature previste al suolo alle ore 15 di domenica 18 febbraio:

Ritroviamo 20° nel sud della Sardegna, sulla Sicilia e sulla bassa Lucania. Valori attorno a 19° nelle aree interne del centro e 17-18° sul nord-est…insomma, PRIMAVERA senza “se” e senza “ma” sull’Italia.