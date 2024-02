L’inizio della settimana prossima porterà un CAMBIAMENTO? Cosa dicono i principali modelli?

Partiamo dalle cose sicure: fino al prossimo week-end non prevediamo cambiamenti degni di nota in Italia. Anche il passaggio piovoso che veniva contemplato da alcune elaborazioni per domenica è stato cancellato; in pratica il solito modus operandi che si ha nelle elaborazioni quando comanda l’alta pressione.

La speranza di un cambiamento è affidata all’inizio della settimana prossima, ma non viene ancora inquadrata uniformemente dalle elaborazioni. Il modello europeo è il più possibilista, mentre l’americano si gira dall’alta parte, quasi come se nulla fosse.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di lunedi 19 febbraio, secondo il modello europeo:

1 di 1 ‘

Notiamo un generale aumento della nuvolosità sull’Italia con anche qualche piovasco specie al centro, sulla Campania ed al nord-est, ma si tratterà di poca cosa. Su tutte le altre regioni il tempo si prevede asciutto.

Qualcosa di più interessante potrebbe esserci nella giornata di martedi 20 febbraio. Ecco la sommatoria delle precipitazioni per la giornata in questione sempre secondo il modello europeo:

1 di 1 ‘

L’elaborato nostrano mostra rovesci al nord-ovest, tra la Corsica e a Sardegna e su molte aree del centro-sud, in modo particolare sulla Campania e l’Abruzzo. Quota neve elevata, in genere oltre i 1500 metri. Ripetiamo che si tratta di una previsione suscettibile di modifiche e al momento è ritenuta probabile al 40%. Nei prossimi giorni vedremo se far salire o scende questa percentuale, continuate a seguirci.