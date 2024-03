Ultime note di MALTEMPO sull’Italia, poi avremo una fase più STABILE

La moderata perturbazione che ieri a quest’ora era addossata alle Alpi, ha attraversato la nostra Penisola portando piogge soprattutto lungo i settori orientali italiani. La medesima perturbazione sta indugiando questa mattina sul basso Adriatico ed il meridione peninsulare dove sono in atto alcuni piovaschi.

Sul resto d’Italia l’aumento della pressione ed il grande quantitativo di umidità presente al suolo ha determinato un’intensificazione delle foschie e delle nebbie che questa mattina sono presenti su alcune aree della Valpadana oltre alle vallate interne dell’Italia centrale. La perturbazione si allontanerà definitivamente dall’Italia nella serata odierna, introducendo un periodo più stabile e mite che durerà qualche giorno.

Iniziamo con l’immagine da satellite in movimento che ritrae il tempo di questa mattina a scala europea:

L’alta pressione, seppur debole, impone una distorsione delle correnti sul Mediterraneo. Si notano gli ultimi effetti della suddetta perturbazione che stanno interessando ancora alcuni settori del meridione; sul resto d’Italia il tempo è tornato sereno, nebbia a parte.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 7 di domani mattina, mercoledi 20 marzo:

Ecco gli ultimi piovaschi che agiranno al meridione e sul basso Adriatico, ma in miglioramento dal pomeriggio. Al nord avremo un debole rientro di correnti orientali in Valpadana che potrebbe addensare un po’ di nuvolosità sulla fascia prealpina centro-occidentale con forse qualche goccia di pioggia, per il resto il tempo sarà buono.

Sul fronte termico, ecco le temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Temperature in lieve calo al meridione specie nelle aree interne, ad eccezione della Sicilia che vedrà invece punte di 24°. 21° anche sulla Sardegna meridionale, per il resto temperature miti.

Infine, questo è il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di mercoledi 20 marzo (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

Un po’ di nuvolosità sulla fascia prealpina dell’Italia settentrionale, sulla Sicilia e nel sud della Sardegna senza piogge, per il resto tempo soleggiato e con temperature in aumento.