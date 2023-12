Tempo pazzo: TEMPESTE di NEVE sulle Alpi, MITEZZA spropositata altrove!

Su alcuni settori del nord Italia è arrivato il Favonio…e che Favonio! Un vento “dopato” da uno scarto pressorio considerevole tra il nord e il sud delle Alpi , vento che sta raggiungendo punte anche superiori a 200km/h. Il Favonio si trasforma poi in Garbino che interessa l’Emilia Romagna e tutto il versante adriatico con aumenti termici considerevoli.

Cosa sta succedendo? Vediamo subito la mappa sinottica riferita alle ore centrali di oggi, venerdi 22 dicembre:

In Atlantico permane un forte anticiclone. Notate invece il complesso sistema depressionario che si staglia su tutta l’Europa nord-orientale. In mezzo a queste due figure bariche opposte prende piede un corridoio di correnti da nord-ovest molto intenso che ammassa tutta l’umidità sui versanti esteri delle Alpi dove abbiamo abbondanti nevicate.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, sabato 23 dicembre:

Neve abbondante su tutti i settori confinali delle Alpi, con scarsi sconfinamenti verso i nostri versanti, che saranno invece battuti da venti impetuosi da nord-ovest. Vento molto forte anche sulle Isole e al sud dove si avranno anche dei piovaschi. Su tutte le altre regioni tempo nel complesso buono o con poche nubi sparse senza conseguenze. Temperature in forte aumento nelle zone raggiunte dal Favonio (al nord) e dal Garbino (lungo il versante adriatico).

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia per l’intera giornata di domani, sabato 23 dicembre:

Ultime nevicate sui settori alpini di confine orientali, ma in via di attenuazione, così come il vento nelle vallate alpine nostrane. Ancora colpi di vento da nord-ovest su Sardegna, Sicilia e meridione, qualche piovasco tra Sicilia e Calabria meridionale, per il resto tempo stabile e molto mite per il periodo.