PAZZIE CLIMATICHE in Europa: GELO e MITEZZA a stretto contatto

PAZZIE CLIMATICHE a spasso sul nostro Continente nei prossimi giorni. Ciò che vi mostriamo può sembrare un paradosso termico, invece è tutto reale.

La prima cartina mostra le temperature che erano presenti nella serata di ieri, giovedì 21 dicembre, in un frangente europeo comprendente buona parte della Francia, la Svizzera, il Lussemburgo e il Belgio:

La giornata di giovedi 21 novembre è stata caratterizzata da molte nevicate in Europa e difatti la mappa mostra valori al di sotto dello zero con punte al ribasso attorno a -2/-3°.

Osservate adesso cosa succederà durante la giornata di domenica 24 novembre nel medesimo frangente europeo:

Notiamo un AUMENTO TERMICO SPROPOSITATO: laddove ieri sera erano presenti gelate, nella giornata di domenica sembrerà di essere in primavera, con temperature attorno a 17-19°. In pratica un aumento termico di oltre 20° in tre giorni!

Ma non finisce qui! Ecco infatti le anomalie termiche a 1500 metri previste in Europa nelle ore centrali di domani, sabato 23 novembre:

In prossimità dei settori centro-orientali del Continente si prevedono anomalie al ribasso alla medesima quota fino a 8-10°. Farà freddo anche in Italia specie al mattino, con anomalie al ribasso tra 4 e 6°. Notate invece la vampata di aria calda che prenderà piede sull’Europa occidentale dove si avranno anomalie al rialzo fino a 4-6°.

Osserviamo adesso cosa succederà nelle ore centrali di lunedi 25 novembre: la mappa mostra le anomalie termiche a 1500 metri in Europa che interverranno nella giornata medesima:

Si nota la risalita di aria calda dal nord Africa che farà schizzare in alto le temperature dell’Europa occidentale, ma soprattutto centrale, dove si paleseranno esuberi termici rispetto alla media fino a 12°! Osservate invece cosa capiterà più ad est, in direzione della Turchia ed il Mar Nero: questo settore sarà avvolto da un vasto lago gelido, con oltre 10° al di sotto della media.

La risalita termica che impegnerà l’Europa centro-occidentale sarà avvertita anche in Italia, con circa 2-4° di esubero segnatamente al nord e al centro; resteranno invece attorno alla media del periodo le temperature al sud e sulla Sicilia.