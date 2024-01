Modello americano: arriva la NEVE anche in pianura tra martedì 9 e mercoledì 10: ecco dove!

Il modello americano segnala l’inserimento da est di aria progressivamente più fredda all’inizio della prossima settimana sull’Italia settentrionale e centrale con risvolti nevosi che, dalle quote collinari, raggiungeranno gradualmente quelle pianeggianti, dapprima sul nord-ovest, poi anche sulle zone interne del centro, segnatamente della Toscana, dell’Umbria e delle Marche.

Vediamo le temperature previste a 1500m per martedì 9 gennaio, giorno in cui la pioggia dovrebbe trasformarsi in neve su Piemonte ed ovest Lombardia, con fiocchi dunque possibili anche in pianura nel corso della giornata:

Ed ecco le potenziali conseguenze in termini di precipitazioni: noterete lo sfondamento delle nevicate anche sull’Appennino ligure a quote collinari e, nel Savonese sin sulla costa:

Nella serata di martedì l’afflusso freddo risulterà più intenso dai quadranti orientali, favorendo un ulteriore calo delle temperature e del limite delle nevicate che andranno a coinvolgere anche le quote di bassa collina della Toscana, dell’Umbria e delle Marche, qui i valori previsti a 1500m:

Ed ecco le conseguenze tra martedì sera e mercoledì mattina a livello precipitativo con graduale coinvolgimento anche dell’Emilia, basso Trentino e gran parte della Lombardia.

C’è da dire che il modello americano è piuttosto isolato in questa previsione di freddo così intenso e di neve (si parla comunque di una spolverata, salvo su ovest Piemonte dove si prevedono per effetto stau anche diversi centimetri).

Dunque prendete questa previsione con beneficio d’inventario, la sua attendibilità non supera il 35% ma è necessario tenerne conto.