Meteo: week-end da incubo, aggiornamenti positivi per febbraio

L’anticiclone continua a dominare incontrastato su tutta l’Europa centro-occidentale, venendo costantemente alimentato da correnti tiepide sub-tropicali, provenienti da Marocco e Algeria. Le anomalie peggiori le abbiamo rilevate in Spagna, dove praticamente sembra di essere piombati a inizio estate, ma anche sui nostri monti non si scherza!

Il risveglio quest’oggi è stato parecchio freddo, a tratti gelido, in Val Padana grazie alle inversioni termiche. Questo fenomeno tende a nascondere il reale problema che stiamo affrontando, poiché ci lascia la percezione di giornate fredde e pienamente invernali. In realtà basterebbe spingersi un po’ più su, di qualche centinaio di metri, per vedere la colonnina di mercurio innalzarsi vertiginosamente. Non a caso a quote comprese tra i 1000 e 1500 metri possiamo trovare temperature anche superiori ai 10°C sulle Alpi centro-occidentali e l’Appennino.

Nelle prossime ore lo strato di inversione termica potrebbe essere annullato grazie all’arrivo di un po’ di vento da est, pertanto le temperature potrebbero improvvisamente aumentare anche sulla Val Padana col ritorno del Sole.

Ma dov’è l’inverno? Purtroppo non si farà vivo per almeno un’altra settimana, su questo non ci sono dubbi. Almeno fino al 4 febbraio non ci saranno perturbazioni, né atlantiche né artiche, al più solo un po’ di freddo balcanico verso il sud (senza effetti).

Tuttavia i modelli matematici continuano a mostrarci segnali timidi di ripresa dell’inverno in Europa dopo il 5 febbraio! Anche quest’oggi troviamo un alleggerimento della depressione islandese nella prima decade di febbraio, il che corrispondere ad una discesa dell’indice NAO (ora in territorio fortemente positivo). Col ritorno dell’anticiclone in Atlantico e delle depressioni in Europa, è chiaro che la possibilità di ondate di freddo o maltempo aumentino marcatamente in Italia.