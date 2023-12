Meteo: verso una settimana di Natale da dimenticare

L’anticiclone ha ormai preso pieno possesso dell’Italia e pare proprio che ci farà compagnia per gran parte delle festività natalizie, almeno quelle legate al mese di dicembre. Impossibile avventarci con chiarezza sulla prima settimana di gennaio che ci accompagnerà all’Epifania, tuttavia come annunciato in questo articolo, pare che l’atmosfera possa tornare a movimentarsi proprio col nuovo anno.

Per il momento i protagonisti del tempo saranno solo in tre: Sole, nubi basse e nebbie. Quest’ultime le troveremo soprattutto in Val Padana tra Natale e Santo Stefano, mentre le nubi basse si ammasseranno lungo tutto il lato tirrenico. Sole e clima a tratti gradevole interesseranno i monti e le regioni adriatiche.

La mappa di seguito ci mostra chiaramente il soleggiamento previsto per Natale, quasi del tutto inesistente (in grigio scuro) in Val Padana e regioni tirreniche.

Anche dopo Santo Stefano il tempo si manterrà stabile su tutta Italia. Presumibilmente avremo solo un lieve calo delle temperature, ma le perturbazioni latiteranno ovunque.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 23 dicembre: generalmente stabile su tutta Italia, anticiclone invadente. Temperature in aumento.

Domenica 24 dicembre: vigilia di Natale con nubi basse sulle regioni tirreniche e nebbie al nord. Poco nuvoloso altrove. Clima gradevole sul medio-basso Adriatico e al sud, con punte di 17°C.

Lunedì 25 dicembre: Natale all’insegna della stabilità, delle nubi basse e delle nebbie. Temperature in lieve calo.

Martedì 26 dicembre: Santo Stefano con poche variazioni, insiste l’alta pressione con nebbie, foschie e nubi basse.

Mercoledì 27 dicembre: stabile su tutta Italia, possibile graduale calo delle temperature.

Giovedì 28 dicembre: tempo generalmente stabile, nebbioso e uggioso su Val Padana e regioni tirreniche.

Venerdì 29 dicembre: possibile lento cedimento dell’alta pressione a partire dal nord. Stabile altrove.

