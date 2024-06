Meteo: lingua calda sub-tropicale, poi cambia tutto!

Le temperature aumentano sempre più col passare delle ore, non solo sul Meridione ma anche sulle regioni del Nord, dove effettivamente si sta avvicinando minacciosamente un fiume d’aria calda subtropicale provvisto anche di vastissime nubi di polvere sahariana. Tutta questa polvere sta già ricoprendo i cieli del Nord-Ovest, della Sardegna e delle coste tirreniche, ma nelle prossime ore sarà ben presente anche sul resto d’Italia, pronta a regalare un’atmosfera simil tropicale.

Le temperature saliranno ulteriormente nelle prossime 48 ore, in particolar modo sul Centro-Sud e le due isole maggiori, dove si prevedono punte massime di oltre 40° nei settori interni. Le temperature più alte potremmo raggiungerle nelle zone interne del catanese, dove tra domenica e lunedì si prevedono punte di 44°.

Il grande caldo e l’afa faranno visita anche alla Val Padana nelle prossime ore, in particolar modo durante il pomeriggio odierno, quando si prevedono punte di 36° o 37° tra Emilia, Lombardia e basso Veneto. Per quanto riguarda il Nord, tuttavia, il caldo sarà molto veloce, considerando che già da questa sera si faranno largo dei temporali anche piuttosto forti, a cominciare dai settori più occidentali del Nord-Ovest.

L’instabilità prenderà il sopravvento tra domenica e lunedì su gran parte del Nord, mentre il Sud vivrà attimi di grande caldo fino alla serata di lunedì. Le carte in tavola cambieranno radicalmente tra il 2 e il 4 luglio, quando una massa d’aria molto fresca proveniente dal Nord Atlantico spazzolerà via l’afa subtropicale e riporterà temperature decisamente più gradevoli. Il calo termico non passerà inosservato e potremmo imbatterci in acquazzoni e violenti temporali non solo al Nord ma anche sulle regioni centrali e quelle adriatiche.

Eloquente il calo termico che si concretizzerà nei prossimi giorni: