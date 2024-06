Il GRANDE CALDO a tratti coinvolgerà il centro-sud ma l’estate resterà disturbata, specie al nord

Non passano 3-4 giorni di tempo assolato e caldo al nord senza che intervengano temporali che ridimensionino un po’ la temperatura, come anche le velleità estive, introducendo venti violenti, intensi rovesci e anche locali grandinate, come accadrà nel tardo pomeriggio-sera di sabato 29 giugno.

L’immagine dei fenomeni attesi tra la serata di sabato e l’alba di domenica è ben descritta da questa immagine:

Questi eventi al centro-sud sono spesso limitati dalla presenza delle fiammate bollenti e stabilizzanti dell’anticiclone africano, ma tra lunedì 1 luglio e giovedì 4 luglio le correnti piegheranno temporaneamente da nord-ovest, introducendo temporali passeggeri anche su queste regioni, che termineranno la loro corsa sul meridione, come vediamo in questa sequenza, dove si nota il rapido passaggio di un impulso da nord a sud tra mercoledì 3 e giovedì 4 luglio:

Da venerdì 5 luglio nuova temporanea ripresa dell’anticiclone anche al nord, ma entro sabato 6 o domenica 7 riecco le correnti instabili da sud ovest inserirsi sul settentrione e favorire altri temporali.

Nella mappa prevista per domenica 7 si intuisce chiaramente tutto questo:

Questo flusso sud occidentale potrebbe mettere radici al nord e coinvolgere poi anche le regioni centrali entro mercoledì 10 o giovedì 11 luglio; sarebbe un’altra testimonianza di come la stagione verrebbe disturbata dalla correnti atlantiche e in fin dei conti tutto ciò limiterebbe l’inquietante invasione di masse d’aria sempre più calde, per non dire estreme, al centro e al sud (e questo va ribadito) come si vede qui sotto: