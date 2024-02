METEO: il peggioramento del 9-12 febbraio, dove nevicherà? Poi tornerà il freddo?

Il peggioramento del 9-12 febbraio è importante. Accumuli pluviometrici rilevanti sono attesi soprattutto al nord-ovest durante il peggioramento tra il 9 e il 12 febbraio. Una figura depressionaria importante verrà a visitare la nostra Penisola da ovest in un contesto però troppo autunnale per favorire nevicate a quote basse sia sulle Alpi che sugli Appennini.

E’ comunque un episodio perturbato che spezza il lungo dominio dell’anticiclone e ci regala un intermezzo piovoso a cui non eravamo più abituati, ecco la carta barica prevista per sabato dal modello europeo che certifica quanto appena detto:

Il limite medio delle nevicate si attesterà attorno ai 1400m sulle Alpi, 1800-2000m sulle Prealpi, in discesa durante la giornata di domenica e ancor più nelle prime ore di lunedì, quando sui settori alpini di confine si arriverà sotto gli 800m e in qualche caso anche a quote collinari, grazie all’inserimento di aria più fredda dai valichi alpini, mentre scendendo verso le Alpi meridionali e le Prealpi ritroveremo ancora un limite superiore ai 1000m.

Qui il quadro riassuntivo degli accumuli attesi che evidenzia come la cerchia prealpina risulti penalizzata dalle alte temperature che accompagneranno il peggioramento (spesso +4°C a 1500m), davvero eccessive. Da notare addirittura il nulla nel Tarvisiano per il modello americano:

Nel periodo successivo ecco la depressione raggiungere il meridione e dispensare anche lì preziose precipitazioni, per poi allontanarsi verso la Grecia entro martedì 13 febbraio:

A quel punto l’anticiclone (secondo la lettura che ne darebbe il modello europeo) fuggirebbe verso il Regno Unito, consentendo almeno in parte un rientro delle correnti fredde dal nord-est europeo, nonostante non siano ancora da trascurare le correnti da ovest, che potrebbero distruggere questo progetto invernale, siamo a giovedì 15 febbraio, guardate che rientro freddo da nord-est:

Ed ecco le conseguenze nel campo termico a 1500m previste sempre per metà mese:

Questo progetto freddo ha però al momento solo il 25% di probabilità di realizzazione, troppi intoppi sono ancora evidenziati dagli altri modelli, troppe incertezze sul movimento dell’alta pressione e delle correnti da ovest. Seguite gli aggiornamenti!