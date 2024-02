Prime PIOGGE in arrivo, MALTEMPO da venerdi

Come un pallone che lentamente tende a sgonfiarsi. Si comporterà in questo modo l’alta pressione che anche nella giornata di ieri ha elargito temperature molto miti sulla nostra Penisola. Fino alla giornata di giovedi 8 febbraio non aspettiamoci però grandi cose, anche se il cielo sarà popolato da molta nuvolosità e su alcune aree potrebbe anche piovere debolmente. Da venerdi la parte più avanzata di una forte perturbazione darà luogo a maltempo al nord anche se con quota neve piuttosto elevata; in altre parole, sarà un peggioramento con caratteristiche pienamente autunnali nel cuore dell’inverno, una cosa non propriamente normale.

Andiamo con ordine. Questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, mercoledi 7 febbraio:

Ecco i piovaschi che si faranno vedere tra la Liguria e l’alta Toscana, unitamente alle coste giuliane. Qualche pioviggine non si esclude anche in Valpadana, mentre il restante versante tirrenico sarà invaso da nubi basse abbastanza serrate. Altrove nessun cambiamento.

Temperature ancora molto elevate al sud, in lieve calo al nord. Ecco i valori attesi in Italia alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Focalizziamo lo sguardo al sud perchè in Sicilia si potrebbero toccare i 24-25°. 21° anche sulla Sardegna ed in Calabria, ma complessivamente le temperature saranno ancora molto miti su tutta l’Italia.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di domani, mercoledi 7 febbraio:

Non cambia quasi nulla rispetto alla giornata odierna. Piovaschi tra la Liguria e l’alta Toscana, unitamente alle coste giuliane. Pioviggini in Valpadana e sul medio-alto Tirreno, per il resto tempo asciutto ed ancora bel complesso mite.