INVERNO: la riscossa da metà mese aiutata da un cedimento del vortice polare!

Inverno al bivio: lascerà il posto alla primavera o tirerà fuori le unghie in Zona Cesarini? E’ possibile che l’aiutino che giungerà dal cedimento del vortice polare troposferico possa aiutare l’inverno a farci vivere un episodio degno di tale nome.

E come lo vediamo che il vortice polare sta per crollare? Ce lo suggerisce l’indice AO, come vedete da questo grafico:

Altri indici suggeriscono che potrebbe avvenire qualcosa di interessante nel corso della prossima settimana sull’Italia, diciamo da martedì 13 in poi, con l’inserimento di correnti fredde da est o da nord-est, come testimoniano oltre 30 clusters del modello europeo su 50:

Correnti da est per l’Italia significano freddo, significano inverno, significano potenziali occasioni di neve se si generano depressioni al suolo. Per tutto questo però è bene attendere perché i modelli stanno ancora litigando su questa linea di tendenza.

Ad esempio il modello americano è dubbioso e pone l’anticiclone come spartiacque tra un’altra iniziativa mite delle correnti atlantiche e il rientro freddo da est, un BIVIO che appare evidente dalle mappe e che lascia tutti un po’ perplessi:

Su questo bivio bisognerà lavorare per capire che direzione vuole prendere questa parte finale della stagione. Rimane comunque interessante evidenziare che il modello europeo punta sul freddo, qui un esempio di mappa a 1500m prevista proprio per metà febbraio:

Da notare anche il nuovo possibile strat-warming previsto in sede stratosferica proprio per la metà del mese con conseguenze che potrebbero sommarsi a quelle già dinamiche previste per il periodo:

Riassumendo: ci sono buone probabilità che il freddo possa rientrare almeno parzialmente da est entro metà mese, ma non è ancora dato di capire se sarà solo una toccata e fuga senza conseguenze o qualcosa di più ficcante e decisivo per le sorti della seconda metà di febbraio. Seguite gli aggiornamenti!