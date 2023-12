Meteo: il MOSTRO ANTICICLONICO si sposterà, ma quali CAMBIAMENTI avremo?

Anche questa mattina nulla da segnalare sul fronte italico. Vi mostriamo l’immagine satellitare in movimento per vedere l’evoluzione del tempo a scala europea:

Alta pressione totale sulla nostra Penisola. Un po’ di nubi scorrono a sud della Sicilia, ma non interesseranno l’Italia. Più a nord si nota il flusso delle correnti miti atlantiche che nei prossimi giorni si abbasserà un po’ di latitudine stante il contemporaneo spostamento del mostro anticiclonico in Atlantico. Ne deriverà un po’ di variabilità sull’Italia, ma in un contesto ancora mite.

La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di martedì 19 dicembre (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

Nulla di importante da segnalare se non qualche nube all’estremo sud e locali banchi di nebbia in pianura al mattino.

Queste le temperature attese in Italia alle ore 14 di oggi pomeriggio:

Valori miti per il periodo con punte di 15-16° diffusi un po’ su tutta l’Italia.

Infine, questo è il soleggiamento atteso in Italia per domani, mercoledi 20 dicembre, sempre tra le 8 e le 16:

Nubi in aumento su tutta l’Italia, ma si tratterà di velature o nubi alte senza conseguenze. Addensamenti più consistenti al sud e sulla Sardegna, ma senza pioggia. Temperature sempre miti.