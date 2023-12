Modelli tutti d’accordo sull’ultima decade di dicembre e le vacanze di Natale

Negli ultimi editoriali vi abbiamo ampiamente annunciato l’arrivo dell’ennesimo Natale anticiclonico, a causa di una improvvisa ripresa del vortice polare. Potremmo definirla una ripresa abbastanza fisiologica, considerando che il vortice polare si sta mostrando debole e perforabile su più fronti praticamente da quasi due mesi.

Ma ora, proprio a ridosso delle feste di Natale, il vortice polare torna a ricompattarsi, spedendo in men che non si dica l’anticiclone sull’Europa centro-occidentale. Ed ecco che l’anticiclone ingloberà anche l’Italia, regalandoci vacanze di Natale sotto la stabilità, in totale assenza di pioggia o neve.

Fino al 25 dicembre sembra davvero che non ci siano più dubbi: l’anticiclone dominerà su tutta l’Europa occidentale ed anche l’Italia. Nebbie e nubi basse potranno interessare la Val Padana e le regioni tirreniche, un po’ di Sole in più invece per il lato adriatico e le montagne.

E a quanto pare anche l’ultimo scorcio di dicembre rischia di non mostrare particolari variazioni. Gli ultimi aggiornamenti propendono per un anticiclone statico e invadente, capace di prolungare il periodo di stabilità praticamente fino al termine del mese.

La media degli scenari di GFS è eloquente a tal proposito:

Anche l’Europeo ECMWF non si discosta molto dal collega americano. Anticiclone piantato sul Mediterraneo e totale assenza di perturbazioni anche nel periodo tra 25 e 28 dicembre. Insomma sembrano non esserci speranze per vacanze natalizie con la neve!

Autore : Raffaele Laricchia