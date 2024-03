METEO FOLLIA PASQUALE: guardate cosa prevede il modello americano, sarà vero?

L’anticiclone ha in serbo una sorpresa per la Pasqua. Del resto senza sorpresa che Pasqua sarebbe? Dopo il passaggio perturbato atteso tra martedì 26 e mercoledì 27 marzo, da giovedì 28 marzo le grandi depressioni atlantiche perderebbero spinta zonale aggrovigliandosi su se stesse e affondando troppo ad ovest, favorendo così indirettamente una TEMPORANEA rimonta dell’anticiclone subtropicale su gran parte d’Italia, con il nord al limite.

Una situazione che porterebbe ad una inopinata quanto effimera ondata di caldo al centro e al sud, dove le temperature schizzerebbero su valori estivi, specie all’interno e sulla Sardegna, e al ritardo nell’entrata delle precipitazioni al nord, dove alla fine la pioggia giungerebbero solo tra il sabato sera e la domenica di Pasqua a partire dal settore più occidentale e per giunta attenuata, perché disturbata dalla massa calda e stabile in risalita da sud, che andrà a ridimensionare anche l’ingresso frontale, almeno temporaneamente.

Guardate le temperature attese a 1500m per venerdì 29 marzo, addirittura punte di 17°C a 1500m in Sardegna, valori più bassi al nord ma comunque in generale rialzo:

Guardate oltretutto come verrebbe ridotta la depressione in ingresso:

Si nota tuttavia che un minimo pressorio al suolo dovrebbe riuscire a scavarsi per il pomeriggio di Pasqua determinando fino a Pasquetta un generale peggioramento piovoso, come vediamo qui sotto, con anche dei temporali:

Ecco le conseguenze nel campo precipitativo:

Dunque, nonostante la prova di forza dell’anticiclone alla fine il MALTEMPO arriverà comunque per la Pasqua? Pare di si. Lo conferma anche la media degli scenari del modello stesso, che ipotizza l’azione a grande respiro della depressione su almeno mezza Italia.

Sarà comunque una pazza Pasqua con un finale tendenzialmente PIOVOSO su diverse regioni. Seguite comunque gli aggiornamenti!