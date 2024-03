Meteo 15 giorni: Italia divisa tra MALTEMPO e MITEZZA a fine mese

L’ultima settimana di marzo che ci condurrà al periodo pasquale, debutterà sull’Italia con una perturbazione abbastanza energica che tra martedi 26 e mercoledi 27 marzo dispenserà molta pioggia da nord a sud, unitamente a nevicate in montagna a quote non troppo elevate specie sulle regioni settentrionali. Successivamente, la corda tesa delle correnti occidentali tenderà ad ondulare e verso la fine di marzo proporrà una dicotomia meteorologica abbastanza spiccata in Europa.

La parte centro-occidentale del Continente verrà abbracciata da una vasta depressione con condizioni perturbate, mentre il lato orientale vedrà rimontare un po’ di alta pressione con condizioni miti e più stabili. La nostra Penisola si troverà nel mezzo ed a farne maggiormente le spese in fatto di fenomeni e maltempo saranno le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, maggiormente esposte al flusso umido da sud-ovest.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per venerdi 29 marzo:

1 di 1 ‘

Ecco la vasta depressione centrata in prossimità del Regno Unito che disporrà un ventaglio di correnti umide ed instabili anche sull’Italia, segnatamente al nord e al centro. Una relativa zona di alta pressione si stabilirà invece al sud dove avremo condizioni meteorologiche decisamente migliori.

Per fare maggiore chiarezza sui fenomeni previsti, vi mostriamo la cartina riguardante la probabilità di pioggia a scala italica valida per la giornata medesima, ovvero venerdi 29 marzo. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

1 di 1 ‘

Probabilità di pioggia medio-alta su diversi settori dell’Italia settentrionale dove avremo quindi condizioni di maltempo. Un po’ di pioggia cadrà anche lungo il Tirreno e parte della Sardegna (probabilità media), per il resto avremo una probabilità bassa o nulla dove vedete il colore bianco sulla cartina.

Volgendo lo sguardo oltre, vi mostriamo la media degli scenari imbastita questo pomeriggio sempre dal modello americano valida per lunedi 1 aprile:

1 di 1 ‘

Notiamo la persistenza di correnti mediamente sud-occidentali in Italia con piogge sempre maggiormente probabili al nord e su parte del centro, ma in un contesto termico abbastanza mite. Di seguito, la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per il primo giorno del nuovo mese:

1 di 1 ‘

Come anticipato, ritroviamo le piogge ed il maltempo al nord con parziale coinvolgimento anche delle zone interne del centro, della Sardegna occidentale e del Tirreno. Su tutte le altre regioni la probabilità di pioggia risulterà bassa e le condizioni meteo quindi più stabili.