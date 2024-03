Meteo 15 giorni: PRIMAVERA senza MALTEMPO? Si, ma con RISERVE

Il maltempo sull’Italia verrà archiviato insieme al periodo pasquale? In parte, ma probabilmente non avremo un cambiamento immediato. Ci saranno da valutare diversi fattori, uno su tutti la posizione della grande ruota depressionaria atlantica che a fasi più o meno concitate, “spara” perturbazioni a raffica verso il nostro Continente.

Sul finire della prima settimana di aprile, l’azione dell’alta pressione potrebbe farsi più pressante sul bacino del Mediterraneo; ciò obbligherà le perturbazioni a scorrere più a nord, lambendo di tanto in tanto il nostro settentrione con alcune precipitazioni.

Vediamo nel dettaglio cosa potrà capitare con la prima mappa ricavata dalla media degli scenari americana valida per sabato 6 aprile:

Alta pressione, bel tempo e mitezza sulle nostre regioni meridionali e sulle Isole. Le regioni settentrionali e parte del centro, segnatamente Toscana e zone interne, resteranno invece sotto il tiro delle correnti umide che apporteranno alcune precipitazioni anche se in un contesto molto mite. La seconda cartina ci aiuta a capire come saranno disposte le precipitazioni a scala europea nella medesima giornata, ovvero sabato 6 aprile. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

Dicevamo come le regioni settentrionali e le interne del centro resteranno alle prese con una probabilità di pioggia media. Sul resto d’Italia, vale a dire sulle Isole, il restante centro e il meridione, l’alta pressione farà buona guardia ed avremo una probabilità di pioggia bassa se non del tutto nulla dove vedete il colore bianco sulla mappa.

La figura stabilizzante è prevista consolidarsi ulteriormente sul Mediterraneo sul finire della prima decade di aprile, consentendo una maggiore stabilizzazione del tempo anche sulle regioni settentrionali. Di seguito, la media degli scenari americana valida per martedi 9 aprile:

Notiamo un ulteriore innalzamento (nel senso della latitudine) del flusso atlantico che farà spazio all’alta pressione in rimonta sul Mediterraneo occidentale. Con questa situazione sarà possibile avere tempo buono quasi ovunque a parte un po’ di variabilità nelle aree interne del centro, in un contesto molto mite.