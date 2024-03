Il tempo di APRILE secondo ECMWF: MALTEMPO o CALDO PRECOCE?

Il prestigioso centro di calcolo ECMWF ha emesso questa mattina la tendenza del tempo per l’intero mese di aprile. In altre parole, è stato reso disponibile un riassunto per ciò che concerne il quadro termico e precipitativo. Prima di effettuare la nostra analisi, ricordiamo ai nostri lettori che si tratta di tendenze generali, elaborate da un complesso modello sperimentale che utilizza milioni di dati provenienti da tutto il mondo e a differenza delle previsioni fino a 15 giorni basa i suoi algoritmi fondamentalmente sull’importante interazione tra oceani, terre emerse ed atmosfera. L’affidabilità del modello e delle relative proiezioni stagionali è simile alle previsioni a 10-12 giorni ma sta crescendo progressivamente grazie agli investimenti in questo settore, tanto che le linee di tendenza sino a 2 mesi possono spesso risultare discrete: si consiglia tuttavia molta cautela nel loro utilizzo per scopi importanti.

Come potrebbe comportarsi il mese di aprile dal punto di vista termico? Di seguito vi mostriamo le anomalie di temperatura previste in Europa (e non solo) per l’intero mese:

1 di 1 ‘

Secondo l’elaborato in questione, anche il quarto mese del 2024 avrà le caratteristiche termiche dei mesi che lo hanno preceduto, ovvero un quadro termico sopra media su tutta l’Italia. L’anomalia sarà compresa tra 1° ed 1.5°, fino ad arrivare a 2° sul medio-basso Adriatico e a meridione. La buona notizia è la probabile assenza ondate di freddo tardive a danneggiare i raccolti o i germogli, come troppe volte è successo negli anni passati.

La seconda mappa mostra invece le anomalie pluviometriche attese in Italia sempre per l’intero mese di aprile:

1 di 1 ‘

Il quadro pluviometrico previsto a scala europea ci suggerisce che anche il mese di aprile vedrà una prevalenza di correnti occidentali miti e umide sul nostro Paese. Lo dimostra il lieve esubero precipitativo che potrebbe manifestarsi al nord ed a tratti anche lungo il versante occidentale della Penisola. Sul resto d’Italia avremo una pluviometria nel complesso normale, leggermente sotto media solo sulla Sardegna centro-meridionale e sul settore ionico.