Meteo 15 giorni: l’ESTATE proverà a decollare anche al nord, ecco quando

ESTATE SOLIDA sul Mediterraneo? Ancora no, ma ci siamo quasi. Secondo le ultime mappe disponibili, le pedine bariche e termiche proveranno a disporsi nel modo classico per avere l’estate sull’Italia. Ci sarà da tener d’occhio un flusso atlantico molto agguerrito che nell’arco della prima decade di luglio seguiterà a lambire le nostre regioni settentrionali.

I primi giorno di luglio saranno ancora all’insegna dell’instabilità atmosferica su molte regioni. Nella seconda parte della settimana prossima il flusso atlantico inizierà ad alzarsi di latitudine, influenzando però ancora le nostre regioni settentrionali.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per domenica 7 luglio:

Le alte pressioni (azzorriana e africana) saranno ancora poco convinte sulla scena mediterranea ed italica. Ciò esporrà le regioni settentrionali ad un tempo variabile o moderatamente instabile con il rischio di acquazzoni o temporali specie nelle aree montuose. Sul resto d’Italia invece avremo la stabilità estiva, ma in un contesto termico non eccessivamente caldo.

Per fare maggiore chiarezza su dove si concentreranno i fenomeni, la seconda mappa mostra la probabilità di pioggia a scala europea valida per la medesima giornata, ovvero domenica 7 luglio. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

La fascia delle alte pressioni risulta contrassegnata da una probabilità di pioggia NULLA o MOLTO BASSA. Come vedete, le regioni settentrionali avranno una probabilità di pioggia MEDIA o addirittura ELEVATA, segno che la stabilità estiva non sarà ancora presente in loco.

Volgendo lo sguardo oltre, questa è la media degli scenari del modello americano valida per la giornata di giovedi 11 luglio:

Dalla mappa si nota una maggiore convinzione delle fasce anticicloniche sul Mediterraneo, con l‘estate stabile che potrebbe gradualmente estendersi anche alle regioni settentrionali, a parte qualche temporale di stagione in prossimità dei settori alpini durante il pomeriggio.