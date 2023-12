Meteo 15 giorni: cosa ci aspetta dopo l’alta pressione?

Anche questo dicembre si appresta ad entrare a pieno titolo nell’anonimato meteo degli ultimi inverni. Un po’ di neve al settentrione si è vista, così come una spruzzata sui rilievi del centro-sud, ma l’elemento di fondo è la presenza di un mastodontico anticiclone che porta temperature esageratamente miti al suo interno. Nei prossimi giorni questo bestione si sposterà con i suoi massimi in Atlantico, per poi tornare nuovamente su di noi nel periodo di Natale; insomma, una fisarmonica di noia atmosferica che sembra non conoscere limiti.

Quando cambierà la situazione? Come abbiamo già accennato, attorno alla fine dell’anno questo scomodo anticiclone dovrebbe lentamente sgonfiarsi. In una prima fase non sarà possibile l’arrivo del freddo in quanto la corrente portante resterà occidentale; al massimo potrebbero arrivare delle veloci perturbazioni con un po’ di pioggia sullo Stivale, unitamente a nevicate sulle Alpi, ma a quote piuttosto elevate.

La prima mappa mostra la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 27 dicembre:

Niente da fare sul fronte invernale sull’Italia! Ancora alta pressione “appollaiata” sul Mediterraneo con le correnti occidentali a scorrere sull’Europa centro-settentrionale. In altre parole, niente freddo, niente neve, solo tanta mitezza, inquinamento e noia da nord a sud.

Come anticipato poco sopra, qualcosa potrebbe cambiare a ridosso di Capodanno, sotto le spoglie di uno sgonfiamento dell’alta pressione che porterebbe un abbassamento del flusso atlantico fino a coinvolgere in parte la nostra Penisola.

Ecco cosa prevede la media degli scenari del modello americano per lunedi 1° gennaio:

Sull’Italia, potrebbe esserci il passaggio di veloci perturbazioni la cui traiettoria non è ancora identificabile con precisione, ma che sarebbero associate ad un clima variabile/instabile e sempre mite.

A tal proposito, vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per la medesima giornata, ovvero lunedi 1 gennaio:

Qualche pioggia qua e là potrebbe esserci, così come qualche nevicata a quote medio-alte sulle Alpi, ma niente inverno, niente freddo, nè tantomeno neve a bassa quota. Per avere tutto ciò bisognerà ancora attendere.