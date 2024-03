MALTEMPO o anticiclone? La verità sta nel mezzo e il giorno chiave sarà giovedì 21 marzo

Come già ribadito anche ieri in questa sede, i modelli matematici sono spesso nel caos alla metà di marzo, quando l’inverno cede il testimone alla primavera e il vortice polare non dirige più con la sua baldanza la regia delle operazioni.

Ne derivano previsioni in contraddizione, vortici depressionari ipotizzati e mostrati quasi come certi, poi quasi cancellati o riposizionati, anticicloni che sembravano del tutto assenti che di colpo tornano protagonisti. Occorre pazientare qualche giorno, poi la situazione generalmente torna ad essere facilmente predicibile.

Intanto ci si chiede: avremo maltempo o prevarrà l’anticiclone? La verità sta nel mezzo perché tutto dipenderà da ciò che succederà giovedì 21, quando una saccatura proverà ad affondare sul Mediterraneo occidentale, come vediamo qui:

Dove andrà a finire? Raggiungerà l’Italia o affogherà a ridosso dello Stretto di Gibilterra come vede qualche modello? In altre parole: pioverà o no? La risposta è tutta in questo movimento che rimane ancora del tutto incerto.

C’è anche chi vede quella saccatura evolvere in un vortice chiuso in successivo movimento verso il Mediterraneo centrale entro il week-end 23-24 marzo e con discrete possibilità di agganciare aria fredda in rientro da est e di aprire una “crisi” meteo anche sull’Italia, specie centro-meridionale:

E quel pozzo depressionario nel cuore del Mediterraneo potrebbe fungere da esca anche per le grandi saccature in arrivo dall’Atlantico, che trovandosi strette tra due anticicloni, non potrebbero far altro che piombare sull’Italia attraverso la Francia con risvolti perturbati tutti da seguire da lunedì 25 sino alla fine del mese:

Sembrerebbe un’analisi con discrete possibilità di successo, in realtà è tutto molto più complicato di quanto ipotizzato, perché uscendo dalle medie degli scenari ipotizzati da ciascun modello, è il caos a regnare sovrano con 100 previsioni diverse a sovrapporsi l’un l’altra. Vi preghiamo dunque di aggiornarvi, attribuendo comunque un minimo di attendibilità a quanto sopra esposto.