Inizio settimana prossima INTRICATO, con poca stabilità e probabili piogge – le prospettive del modello americano

L’evoluzione meteo per questo fine settimana risulta bene inquadrata dalle elaborazioni e mostra una spiccata variabilità con alcuni piovaschi che domenica tenderanno a concentrarsi al meridione. Lunedì dovrebbe essere una giornata discreta per tutti, con molte schiarite e senza fenomeni importanti. A partire dalla giornata di martedi 19 marzo iniziano i “problemi previsionali” che scaturiscono da una situazione sinottica poco chiara e di difficile comprensione.

Un grosso aiuto in questo caso ci arriva dalle medie modellistiche, che cercano di inquadrare in maniera più ponderata la situazione in divenire, a prescindere dalle corse deterministiche degli elaborati medesimi. In questa sede analizzeremo la media degli scenari del modello americano per l’inizio della settimana prossima.

La prima mappa ci mostra la suddetta media valida per martedi 19 marzo:

Notiamo l’assenza di alta pressione sul Mediterraneo. L’Italia verrà abbracciata da una blanda depressione alimentata da aria più fresca proveniente dai quadranti orientali. Le condizioni meteorologiche, con una situazione del genere, non potranno essere stabili sul nostro Paese. Infatti, la mappa della probabilità di pioggia a scala italica imbastita questa mattina dal modello americano mostra una situazione tutt’altro che stabile. ( vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

Dalla mappa si evince come la nostra Penisola potrebbe essere interessata da rovesci, anche se non determinati dal transito di perturbazioni importanti. Solo le Isole Maggiori e la punta estrema della Calabria avranno una probabilità di pioggia bassa o nulla. Sul resto d’Italia la possibilità che possa piovere non sarà assolutamente remota, specie nelle aree interne dell’Italia centro-meridionale dove il modello mostra una probabilità di pioggia maggiore.

Volgendo lo sguardo oltre, nella giornata di mercoledi 20 marzo un fronte perturbato è previsto entrare nel Mediterraneo occidentale, complicando ancora di più il quadro previsionale. Lo vediamo raffigurato nella media degli scenari del modello americano valida per le ore centrali di mercoledi 20 marzo:

Una spina nel fianco per ciò che concerne il tempo italico. Le ultime elaborazioni lo confinano maggiormente ad ovest, ma è presente ancora molta incertezza sul suo spostamento e soprattutto sul suo impatto in area mediterranea. Le prossime uscite modellistiche chiariranno meglio l’evolversi del tutto, per il momento continuate a seguirci.