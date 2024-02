Le fasi più delicate del MALTEMPO: le mappe che dicono tutto!

Il maltempo insisterà ancora per diversi giorni sull’Italia, colpendo inizialmente soprattutto il settentrione e poi alcune aree del centro e del sud, guardiamo questa prima mappa precipitativa del modello americano, centrata per la serata odierna:

Notate l’insistenza della fenomenologia anche per martedì mattina 27 febbraio sempre sulle medesime zone:

E ancora insisteranno i fenomeni anche nel pomeriggio-sera di martedì, favorendo accumuli nevosi davvero copiosi oltre i 1000m sul Piemonte occidentale e tanta pioggia preziosa sulle pianure:

Attenzione poi allo spostamento dei fenomeni tra mercoledì e giovedì, si partirà con la Sardegna orientale, con un picco non trascurabile, per poi terminare con la Puglia meridionale, causa un temporale in arrivo dal Golfo di Taranto:

E per il week-end, ecco la domenica 3 marzo con una nuova intensa perturbazione che ci attraverserà da ovest verso est con il suo carico di precipitazioni e il limite della neve a 1300m sulle Alpi:

E nei giorni successivi? Seguite tutti i nostri aggiornamenti per saperne di più:-)