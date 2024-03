L’alta pressione VACILLA: molti DISTURBI in arrivo nei prossimi giorni

L’alta pressione garantisce una mattinata nel complesso soleggiata in Italia, anche se sono presenti nubi in Liguria e sulle Alpi, senza piogge. Nei prossimi giorni l’Italia verrà interessata da un flusso da nord-ovest in quota che indirizzerà alcuni impulsi instabili verso di noi. Il primo, piuttosto debole, attraverserà l’Italia tra questa notte e la giornata di domani; un secondo è atteso sabato soprattutto al nord-est.

Iniziamo con l’immagine satellitare in movimento che mostra la situazione a scala europea questa mattina:

Il primo impulso instabile sta abbordando le Alpi e in serata darà luogo a qualche precipitazione in loco. Nella prossima notte determinerà qualche rovescio al nord-est e nella giornata di domani farà aumentare l’instabilità su gran parte del centro-sud, mentre altrove il tempo resterà buono.

La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di giovedi 21 marzo (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

1 di 1 ‘

Condizioni soleggiate quasi ovunque. Nubi basse saranno presenti in Liguria, mentre sulle Alpi la nuvolosità aumenterà ed in serata ci sarà la possibilità di qualche precipitazione.

Quadro termico molto mite ovunque. Ecco i valori attesi in Italia alle ore 15 di questo pomeriggio:

1 di 1 ‘

Punte di 21-22° in Valpadana, lungo il versante adriatico, sulla Lucania e le due Isole Maggiori, ma le temperature saranno ovunque molto miti.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese per l’intera giornata di domani, venerdi 22 marzo:

1 di 1 ‘

Veloce passaggio instabile su parte del centro e al sud, specie nelle aree interne, con possibili rovesci, ma seguiti da schiarite. Al nord tempo buono e molto mite.