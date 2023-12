La “cappa anticiclonica” di Natale e Santo Stefano, ma non sarà sole ovunque

Quando i modelli puntano sull’alta pressione, difficilmente sbagliano. Anche questo Natale vedrà il freddo e la neve solo nei film e negli spot televisivi, in quanto l’inverno sarà lontano dalla nostra Penisola. Ci si potrà attaccare alle inversioni termiche e alle nebbie per poter dare manforte al calendario e dire che farà freddo, ma basterà salire un po’ in quota per trovare lo sbuffo di una reiterata ed inutile primavera.

La prima mappa ci mostra l’anticiclone di Natale:

1 di 1 ‘

Questa volta i massimi pressori saranno più a sud, di conseguenza la nostra Penisola verrà investita da aria molto mite, ma anche umida. Da ciò scaturiranno nebbie e nubi basse che tingeranno di grigio vaste porzioni del cielo italico, sia a Natale che a Santo Stefano.

La seconda mappa mostra il soleggiamento previsto in Italia tra le 8 e le 16 della giornata di Natale:

1 di 1 ‘

Nebbie, nubi basse ed inquinamento graveranno sulle pianure dell’Italia settentrionale dove farà anche freddo; tanto sole invece sulle Alpi. Cieli grigi, con rischio di pioviggini in corrispondenza degli addensamenti più intensi saranno presenti sulla Liguria, lungo il Tirreno e sulla Sardegna occidentale. Più sole invece in Adriatico, la Sardegna orientale e sulla Sicilia.

Questo invece è il soleggiamento atteso in Italia per la giornata di Santo Stefano, sempre tra le 8 e le 16:

1 di 1 ‘

Situazione invariata…anzi, le nubi basse potrebbero interessare anche alcuni settori del versante adriatico e la Sicilia settentrionale. Temperature miti al centro e al sud, più fredde sulle pianure del nord in corrispondenza delle situazioni nebbiose.