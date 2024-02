INVERNO: tenterà il riscatto a metà mese? FREDDO e NEVE in pianura sono in agguato?

La neve in pianura. E’ il chiodo fisso di milioni di appassionati. Un inverno non può finire senza una spruzzata di neve in pianura, costi quel che costi. E ci sono questi presupposti? Per fare la neve ci vuole il freddo e per fare il freddo ci vogliono le correnti giuste. Abbiamo allora analizzato ben 80 emissioni incrociate tra il modello americano e quello europeo per capirci di più e siamo arrivati alle seguenti conclusioni.

Innanzitutto abbiamo trovato un giorno cruciale: il 15 febbraio! E abbiamo visto che ben 30 scenari su 80 per quel periodo puntano su uno scenario piuttosto estremo che prevede un rientro di correnti da est più o meno gelide e più o meno dirette verso la Penisola con congiunture bariche anche abbastanza favorevoli al potenziale sviluppo di depressioni capaci di far nevicare sino a quote molto basse.

RIASSUMENDO:

Le possibilità che intervenga da metà mese in poi una moderata (o intensa) ondata di freddo, magari associata a qualche episodio nevoso, superano leggermente quelle che vedono il ripristino di un regime anticiclonico (30 emissioni a 20), staccano invece di gran lunga quelle che prevedono un ritorno di un flusso da ovest mite anche se magari piovoso (solo 5 emissioni). Resta però l’incertezza sul fatto che quell’ondata possa risultare smorzata o raggiungere solo marginalmente il Mediterraneo (25 emissioni)