Il MALTEMPO ed il FREDDO di venerdi e sabato: le regioni interessate

Il fronte perturbato che attraverserà la nostra Penisola tra giovedi sera e venerdi potrebbe determinare NEVICATE a BASSA QUOTA su alcuni settori del nord nella sera-notte di giovedi 21 novembre. Venerdì 22 novembre la perturbazione scenderà verso le regioni centro-meridionali dove apporterà un nuovo carico di instabilità ed un calo delle temperature.

La prima cartina ci mostra le temperature a 1500 metri attese in Italia nella notte tra venerdi 22 e sabato 23 novembre:

1 di 1 ‘

Gran parte del nostro Continente sarà sotto un’ondata di freddo di matrice artica. L’Italia verrà interessata marginalmente, ma comunque avrà un calo termico anche sensibile rispetto ai valori attuali.

Vediamo comunque ai fenomeni previsti in Italia nell’arco della giornata di venerdi 22 novembre:

1 di 1 ‘

Al nord andranno in scena residue nevicate in Val d’Aosta e piovaschi al mattino sulla Romagna; per il resto tempo buono per probabili venti di caduta dalle Alpi.

Il maltempo interesserà essenzialmente il centro e il meridione. Rovesci anche intensi saranno probabili tra la bassa Toscana, l’Umbria e le zone interne del Lazio, con quota neve in calo fino a 1400-1500 metri. Rovesci intensi anche su Campania e Calabria Tirrenica. Piovaschi su Sardegna e nord Sicilia. In ombra pluviometrica il sud dell’Abruzzo, il Molise, la Puglia e tutto il settore ionico. Attenzione ancora ai venti sostenuti tra ovest e nord-ovest con mareggiate lungo le coste esposte. Vento a raffiche sarà probabile anche sulla Pianura Padana. Temperature in calo ovunque.

Infine, queste sono le temperature al suolo attese in Italia nella prima mattinata di sabato, attorno alle ore 6:

1 di 1 ‘

Nella mattinata di sabato la furia degli elementi si sarà finalmente placata e l’aria artica potrà depositarsi al suolo. Notate i valori sottozero in Valpadana e soprattutto nelle aree interne del centro e del meridione dove farà davvero freddo per il periodo. Durante la giornata le temperature tenderanno lentamente ad alzarsi.