Il MALTEMPO di mercoledi 17 gennaio: sarà possibile la NEVE in PIANURA?

Una perturbazione inserita in un corridoio di correnti umide provenienti dall’Atlantico interesserà la nostra Penisola nella giornata di domani, mercoledi 17 gennaio. Verranno interessate essenzialmente le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, segnatamente il versante tirrenico e le aree interne.

Di seguito, vi mostriamo il quadro sinottico atteso in Italia nelle ore centrali della giornata di domani, mercoledi 17 gennaio:

Le regioni centro-meridionali verranno interessate da un richiamo di correnti molto miti dai quadranti meridionali, con conseguente quota neve molto alta. Le regioni settentrionali invece presenteranno temperature decisamente più basse ed avranno nevicate a bassa quota segnatamente lungo la fascia prealpina.

Sarà possibile qualche nevicata anche sulle pianure del nord? Molto difficile, se non quasi impossibile, con una piccola riserva per l’alta pianura lombarda al mattino. Facciamo però parlare le mappe, mettendo a confronto le ipotesi imbastite questa mattina dal modello europeo ed americano.

La prima mappa mostra gli accumuli nevosi attesi per domani al nord secondo il modello europeo:

Come vedete, la neve potrebbe arrivare lungo la fascia prealpina oltre i 400-600 metri in media. Non si attendono nevicate in pianura se non forse qualche fiocco al mattino (pioggia mista a neve) sull’alta pianura lombarda, specie nel Varesotto. In serata invece qualche fiocco, sempre misto a pioggia, potrebbe farsi vedere anche sull’alta pianura piemontese, ma è solo una possibilità. Sul resto del settentrione avremo piogge, così come sull’Appennino Ligure dove non si prevedono nevicate.

Questa invece è la sommatoria delle nevicate attese al settentrione sempre per la giornata di mercoledi, ma secondo il modello americano:

Il modello di oltre oceano opta per una quota neve leggermente più bassa, ma cose di poco conto, tra i 300 ed i 500 metri. Qualche fiocco di neve misto a pioggia sembra possibile al mattino sull’alta pianura lombarda, oltre a fenomeni di gelicidio sull’Appennino ligure occidentale e tra il Piacentino ed il Reggiano stante la persistenza di una massa d’aria più fredda a livello del suolo. Sul resto del nord piogge sparse o pioviggini, senza la presenza di neve.

