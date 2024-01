Il FREDDO lentamente ci saluta, ma arriva una PERTURBAZIONE, vediamo le aree coinvolte

La nostra Penisola questa mattina si è svegliata con un clima finalmente invernale. In verità si tratta del freddo affluito durante il week-end che si è depositato nei bassi strati, determinando brinate e gelate diffuse in pianura. In quota la temperatura è già sensibilmente aumentata ed a 1500 metri i valori non sono nemmeno sotto zero. Si tratta di una situazione che non è destinata a durare. La percussione dell’aria mite si farà sentire ovunque nei prossimi giorni, anche se le aree di pianura del nord potrebbero mantenere il freddo un po’ più a lungo.

Sul fronte dei fenomeni, c’è una modesta perturbazione in procinto di interessare l’Italia. Ve la mostriamo con l’immagine satellitare in movimento:

In realtà verremo interessati solo dalla coda, mentre la parte più intensa sfilerà oltre le Alpi. Passato questo disturbo, il tempo si chiuderà a riccio e non avremo ne freddo e ne fenomeni almeno fino al prossimo week-end.

Quali saranno le aree interessate dalla debole perturbazione? La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, martedi 23 gennaio:

Nel pomeriggio arriveranno nevicate sui settori confinali della Val d’Aosta oltre i 1500 metri. In serata piovaschi sparsi tra Liguria e alta Toscana, in estensione tra la notte e la prima mattinata di domani (martedì) anche a parte delle regioni centrali con qualche fiocco di neve oltre i 1200-1300 metri, ma cose davvero di poco conto. Qualche nevicata si prevede anche sul restante arco alpino, ma segnatamente verso i settori di confine ed in Alto Adige.

Questo è il quadro termico atteso in Italia alle ore 14 di oggi pomeriggio:

Valori ancora bassi al nord e nelle aree interne del centro, dove le temperature si manterranno sotto i 10°. Più mite il clima lungo le coste e sulle Isole.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di domani, martedi 23 gennaio:

Piovaschi sparsi al centro e al sud, ma cose di poco conto con forse qualche fiocco di neve in Appennino oltre i 1200-1300 metri. Bel tempo al nord con gli ultimi fiocchi di neve sui settori di confine, in via di attenuazione. Ingresso di aria mite da nord-ovest e temperature in ulteriore aumento.

