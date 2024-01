FREDDO: mercoledi 10 si prepara una GIORNATA di GHIACCIO per alcuni settori italiani

L’Italia si appresta a vivere una fase invernale anche se non particolarmente lunga. Colpirà soprattutto le regioni centro-settentrionali, ma il calo termico si avvertirà su tutta l’Italia. Arriverà anche un po’ di neve a quote molto basse, come già enunciato in questo articolo: https://www.meteolive.it/news/prima-pagina/lanalisi-di-grosso-sulla-potenziale-ondata-di-freddo-in-europa-di-meta-mese/.

La giornata più fredda sarà mercoledi 10 gennaio. Sulla verticale del settentrione si prevedono isoterme a 1500 metri comprese tra -5 e -7°, -4/-5° sulla verticale dell’alto e medio Adriatico.

Quali saranno i risvolti termici a livello del suolo? La prima mappa mostra le temperature attese in Italia nelle prime ore del mattino di mercoledi 10 gennaio:

1 di 1 ‘

Sottozero la Pianura Padana, specie nelle aree dove il cielo tenderà a rasserenarsi. Temperature sottozero anche nelle aree interne del centro con punte al ribasso attorno a -4 in corrispondenza dell’Appennino Abruzzese. La forte ventilazione orientale accentuerà la sensazione di freddo anche dove le temperature non andranno al di sotto dello zero.

Queste invece sono le temperature attese in Italia alle ore 14 della medesima giornata, ovvero mercoledi 10 gennaio:

1 di 1 ‘

Temperature molto basse al nord, quasi ovunque sotto i 5°. Valori sottozero, ergo giornate di ghiaccio, permarranno lungo tutta la dorsale appenninica centro-settentrionale. Temperature piuttosto basse anche nelle aree interne della Sardegna, più mite invece il clima sulla Sicilia e le estreme regioni meridionali.

Il freddo si farà ancora sentire nella giornata di giovedi, poi da venerdi avremo un graduale rialzo termico, ma senza esagerare.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località