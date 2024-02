Arriva la NEVE nelle ALPI: tutte le quote e gli accumuli!

Arriva la neve nelle Alpi finalmente: a quote un po’ alte ma meglio di niente e con accumuli anche importanti oltre i 1800-2000m. Brutte notizie invece per le Prealpi.

La quota neve sulle Alpi risentirà molto della temperatura prevista a 1500m che si attesterà tra 1 e 2°C sul settore alpino e attorno ai 3-4°C sulla fascia prealpina. Di conseguenza sulle Alpi è da mettere in preventivo un limite della neve attorno ai 1500-1600, con calo nelle ore notturne a 1400m, mentre sulle Prealpi in media saremo oltre i 1800m.

Si tratta ovviamente di valori che possono variare da valle a valle e pertanto in quelle strette è possibile che il limite si attesti anche più in basso (magari sino a 1200m) e in quelle più ampie, risentendo del richiamo mite dei venti meridionali, risulti ancora più alto.

Comunque ci attendiamo almeno mezzo metro di neve oltre i 2000m sul settore alpino centro-occidentale, localmente sino al metro tra il Colle di Tenda (Alpi Marittime), la vallate valdostane meridionali, la Val Formazza, l’Ossola, la Valtellina, il Tonale, le Dolomiti del Brenta e i passi dolomitici principali.

La neve cadrà a quote più alte sul Friuli Venezia Giulia in genere e anche le valli bergamasche ne usciranno penalizzate con fusione della poca neve rimasta a quote inferiori ai 1000m. Qui una carrellata di mappa che evidenziano gli accumuli attesi tra venerdì e domenica, più si va verso il rosso e più gli accumuli sono previsti elevati, molto scarsi quelli stimati invece dal modello americano (indicati i cm):

Nella giornata di domenica 11 è atteso un lieve calo del limite delle nevicate sin verso i 1000m sul settore valdostano (anche più in basso nelle vallate più strette e superiori), nel Cuneese, così come sulla Val Formazza, l’alta Valtellina e l’Alto Adige.