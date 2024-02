Ancora 24 ore di stasi, poi sarà MALTEMPO

Si avvicina a grandi passi la perturbazione che nella mattinata di domani, venerdi 9 febbraio, inizierà ad agire sull’Italia a partire dalle regioni settentrionali. La vediamo avvicinarsi all’Italia tramite le ultime immagini satellitari in movimento:

La perturbazione sta abbordando in queste ore la Penisola Iberica con il suo carico di pioggia. Da noi la situazione del tempo ancora non cambierà nella giornata odierna, che sarà ancora abbastanza insipida dal punto di vista atmosferico.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 7 di domani mattina, venerdi 9 febbraio:

Ancora per oggi non cambierà nulla: giornata insipida con molta nuvolosità e qualche piovasco o pioviggine sul medio-basso Tirreno. In serata e nella successiva notte arriveranno rovesci più organizzati tra Val d’Aosta, alto Piemonte e Liguria, per il resto situazione invariata.

Invariato anche il quadro delle temperature attese oggi pomeriggio in Italia attorno alle ore 15:

Valori miti ovunque con punte di 21° in Sicilia. Le temperature saranno ancora superiori alla media del periodo.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di domani, venerdi 9 febbraio:

Maltempo al nord con rovesci su Liguria e fascia prealpina, specie tra Alto Piemonte e Lombardia. Quota neve in media tra i 1500 ed i 1700 metri, occasionalmente a quote inferiori in caso di rovesci intensi. Rovesci anche sulla Toscana nell’arco della giornata. Piogge sparse in pianura che faranno scendere finalmente i tassi di inquinamento. Le altre regioni saranno ancora in attesa con un clima molto mite specie al meridione. Temperature in calo invece al nord sotto le precipitazioni.