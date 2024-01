ANTICICLONE sempre forte, ma è in vista una breve TREGUA con qualche NEVICATA

L’alta pressione resta e resterà la dominatrice indiscussa del tempo a scala mediterranea ed italica ancora per diverso tempo. Tuttavia, tra giovedi e venerdi il mostro di stabilità dovrebbe mollare un po’ la presa a causa di una perturbazione che dall’Europa centrale scivolerà verso levante, lambendo anche l’Italia. Non aspettiamoci grandi cose, solo qualche nevicata sui rilievi alpini di confine, forse qualche piovasco sulle Isole ed un temporaneo rinforzo del vento che potrebbe attenuare in parte la coltre nebbiosa che attanaglia da giorni la Pianura Padana.

Oggi intanto non cambierà nulla. Ecco la mappa del soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di mercoledi 31 gennaio (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole).

Un po’ di velature sparse al centro e al nord; banchi di nebbia in pianura, ma in maniera più sporadica ed isolata rispetto ai giorni scorsi, per il resto soleggiato.

Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Anche sotto il profilo termico non cambierà nulla. Valori nel complesso miti tranne i casi nebbiosi in Valpadana.

Infine, questo è il soleggiamento atteso tra le 8 e le 16 di domani, giovedi 1 febbraio:

La perturbazione in arrivo oltre le Alpi farà richiamare un po’ di aria umida sulla nostra Penisola con nubi basse tra la Liguria e il Tirreno. Qualche nevicata tra il pomeriggio e la serata sull’alta Val d’Aosta. Probabile tregua della nebbia in pianura con leggero miglioramento della qualità dell’aria.