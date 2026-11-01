Alta pressione ora in crisi, ecco cosa succederà fino al 10 novembre

Novembre parte decisamente con il piglio giusto in ottica autunnale. Piogge, rovesci e temporali stanno interessando tante regioni, soprattutto al Centro-Sud, per merito di correnti fredde arrivate dall’Europa orientale, responsabili anche di un diffuso calo della temperatura su tutto lo Stivale.

L’apice di questa ondata di maltempo arriverà tra lunedì 2 novembre e le prime ore di martedì, quando un ciclone attraverserà l’intero Sud Italia producendo tantissima pioggia, con accumuli a tre cifre dall’Abruzzo alla Basilicata. Insomma, certamente non si tratta di una perturbazione di poco conto.

Gli ultimi sussulti del maltempo legati a questa depressione interesseranno il Sud nella giornata di martedì 3 novembre, dopodiché ci sarà una piccola pausa in attesa di altre perturbazioni che sembrano intenzionate a interessare l’intero Stivale. Ebbene sì, pare proprio che l’alta pressione farà molta fatica a ritornare sul Mediterraneo dopo un predominio quasi ininterrotto durante il mese di ottobre.

Merito senz’altro delle incursioni fredde arrivate dall’Europa orientale, che hanno prima allontanato l’anticiclone dal Mediterraneo e successivamente porteranno allo sviluppo di varie depressioni tra l’Atlantico orientale, l’Europa centrale e il Mediterraneo: la prima è proprio quella che al momento sta attraversando il Centro-Sud, poi potrebbero esserci altre due perturbazioni tra il 6 e il 12 novembre.

Dopo una pausa di appena un paio di giorni, tra martedì sera, mercoledì e le prime ore di giovedì, ci saranno nuove avvisaglie di maltempo a cominciare dalla Sicilia, dalla Sardegna e dal Nord-Ovest. Una perturbazione proveniente dalla Francia, mostrata anche dal modello GFS su base grafica meteociel, pian piano si avvicinerà all’Italia, producendo delle piogge sparse nella giornata di giovedì 5 novembre, dopodiché il maltempo entrerà nel vivo su gran parte del Nord-Ovest e sulla Sardegna entro venerdì 6 novembre. Pertanto, occorrerà rispolverare gli ombrelli anche sulle dimenticate regioni del Nord, a cominciare da Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia. Entro il prossimo fine settimana la pioggia potrebbe coinvolgere anche tutto il Nord-Est, oltre che di nuovo il Centro e il Sud. L’autunno, insomma, si sta pian piano risvegliando.