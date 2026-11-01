Alta pressione ora in crisi, ecco cosa succederà fino al 10 novembre
Perturbazioni una dopo l'altra, l'anticiclone molla la presa nel Mediterraneo.
Novembre parte decisamente con il piglio giusto in ottica autunnale. Piogge, rovesci e temporali stanno interessando tante regioni, soprattutto al Centro-Sud, per merito di correnti fredde arrivate dall’Europa orientale, responsabili anche di un diffuso calo della temperatura su tutto lo Stivale.
L’apice di questa ondata di maltempo arriverà tra lunedì 2 novembre e le prime ore di martedì, quando un ciclone attraverserà l’intero Sud Italia producendo tantissima pioggia, con accumuli a tre cifre dall’Abruzzo alla Basilicata. Insomma, certamente non si tratta di una perturbazione di poco conto.
Gli ultimi sussulti del maltempo legati a questa depressione interesseranno il Sud nella giornata di martedì 3 novembre, dopodiché ci sarà una piccola pausa in attesa di altre perturbazioni che sembrano intenzionate a interessare l’intero Stivale. Ebbene sì, pare proprio che l’alta pressione farà molta fatica a ritornare sul Mediterraneo dopo un predominio quasi ininterrotto durante il mese di ottobre.
Merito senz’altro delle incursioni fredde arrivate dall’Europa orientale, che hanno prima allontanato l’anticiclone dal Mediterraneo e successivamente porteranno allo sviluppo di varie depressioni tra l’Atlantico orientale, l’Europa centrale e il Mediterraneo: la prima è proprio quella che al momento sta attraversando il Centro-Sud, poi potrebbero esserci altre due perturbazioni tra il 6 e il 12 novembre.
Dopo una pausa di appena un paio di giorni, tra martedì sera, mercoledì e le prime ore di giovedì, ci saranno nuove avvisaglie di maltempo a cominciare dalla Sicilia, dalla Sardegna e dal Nord-Ovest. Una perturbazione proveniente dalla Francia, mostrata anche dal modello GFS su base grafica meteociel, pian piano si avvicinerà all’Italia, producendo delle piogge sparse nella giornata di giovedì 5 novembre, dopodiché il maltempo entrerà nel vivo su gran parte del Nord-Ovest e sulla Sardegna entro venerdì 6 novembre. Pertanto, occorrerà rispolverare gli ombrelli anche sulle dimenticate regioni del Nord, a cominciare da Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia. Entro il prossimo fine settimana la pioggia potrebbe coinvolgere anche tutto il Nord-Est, oltre che di nuovo il Centro e il Sud. L’autunno, insomma, si sta pian piano risvegliando.