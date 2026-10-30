Perturbazione d’altri tempi al sud, tutta la pioggia prevista fino a martedì 3 novembre

È una perturbazione d’altri tempi quella che sta arrivando sulle regioni del Centro-Sud. Quella che inizialmente sembrava essere un’irruzione fredda piuttosto secca si sta trasformando in una depressione ricca di maltempo, che diventa assolutamente vitale e necessaria in questo periodo dell’anno per le regioni del Sud Italia. Dopo settimane e settimane molto avare di pioggia, ora sono attese diverse giornate perturbate con accumuli pluviometrici davvero interessanti su molti territori.

L’aria fredda proveniente dai Balcani scaverà una depressione nel Mar Tirreno centrale, dopodiché questo vortice si organizzerà velocemente fino a divenire un’ampia perturbazione colma di piogge e locali temporali, che si muoverà lentamente da ovest verso est, concludendo la sua corsa sul Mar Ionio. Questo effetto pendolo della depressione, dal Tirreno allo Ionio, produrrà un’enorme dose di pioggia su tutto il Sud Italia e buona parte del medio-basso Adriatico.

Le primissime avvisaglie di maltempo stanno già interessando il medio-basso Adriatico con acquazzoni occasionali. Si tratta solo di un assaggio del maltempo in arrivo tra domenica e lunedì, esattamente all’avvio di novembre.

Di seguito vi mostriamo tutta la pioggia che cadrà in Italia fino a martedì 3 novembre, giornata in cui le ultime piogge interesseranno il Sud e la perturbazione si allontanerà definitivamente verso la Grecia.

Possiamo notare accumuli davvero importanti sulle regioni del Sud, specie tra la Puglia, la Basilicata, la Calabria settentrionale e il Cilento: su questi territori si prevedono punte di oltre 90 o 100 mm di pioggia, che cadranno su vaste aree, e sarà proprio l’Appennino meridionale a beneficiarne maggiormente, insieme a tutti gli invasi qui presenti. Chiaramente potrebbe anche esserci il rovescio della medaglia, ovvero che la troppa pioggia potrebbe degenerare in allagamenti e disagi, ma questo aspetto sarà approfondito ulteriormente nelle prossime ore, con aggiornamenti più chiari e precisi dei modelli meteo.

La giornata più redditizia, in termini pluviometrici, sarà quella di lunedì 2 novembre, quando arriveranno piogge diffuse su tutto il sud Italia ed il medio-basso Adriatico.

Pioverà anche lungo il medio Adriatico, tra Molise, Abruzzo, Marche e Romagna, mentre avremo fenomeni molto più blandi sulla Sardegna, sulla Campania settentrionale e sul basso Lazio. Precipitazioni molto più rare al Nord e sul medio-alto Tirreno, ma del resto con queste configurazioni non c’è altro da aspettarsi.