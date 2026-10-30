Ognissanti da lupi, piogge e temporali su tante regioni domenica 1 novembre

Il maltempo è pronto a fare sul serio a partire da questo fine settimana. Quella che fino a qualche giorno fa sembrava un’ipotesi campata in aria sta acquisendo sempre più consensi da parte dei principali centri meteo e ora l’Italia si appresta a vivere un peggioramento di stampo invernale, ma carico di pioggia.

L’aria fredda proveniente dall’Europa orientale riuscirà a scavare una depressione piuttosto profonda nel Mar Tirreno e sarà proprio quest’ultima a dispensare piogge diffuse su tantissime città, soprattutto su territori bisognosi di pioggia dopo settimane e settimane di magra. Il Centro-Sud sarà l’obiettivo principale della perturbazione, che già in queste ore sta portando i primi acquazzoni soprattutto lungo le regioni adriatiche centro-meridionali.

Nel corso del weekend il tempo comincerà a guastarsi notevolmente su gran parte del Centro-Sud Italia, ma saranno sempre i settori adriatici e quelli dell’estremo Sud a fare i conti con le piogge più corpose. Il Nord Italia, il medio-alto Tirreno e la Sardegna occidentale saranno con ogni probabilità i territori dell’Italia meno coinvolti dalla perturbazione, ma del resto con questo tipo di configurazioni si tratta di una conseguenza più che ovvia. In presenza di correnti fredde nord-orientali sono principalmente le regioni adriatiche e quelle del Sud a ricevere le piogge più sostanziose e anche le nevicate più abbondanti in montagna durante i mesi invernali.

Nel corso di questa domenica 1° novembre, giornata di Ognissanti, il maltempo premerà sull’acceleratore, come ci mostra anche il modello Swiss su base grafica Meteologix. Piogge e rovesci saranno molto frequenti dalla Romagna alla Puglia, lungo tutto il versante adriatico, ma tanta pioggia bagnerà anche la Sicilia settentrionale e la Calabria, dove risalirà un vasto fronte instabile colmo anche di temporali. Precipitazioni sparse in arrivo anche sulla Sardegna orientale, sul Cagliaritano, sulla Campania e sulla Basilicata, con piovaschi di passaggio anche nel Lazio meridionale. Nubi in aumento su tutto il Nord, però con precipitazioni molto esigue, nulla di paragonabile al maltempo previsto sul Sud Italia. L’apice del maltempo arriverà a inizio settimana, ma ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.