Il momento più freddo con un po’ di neve in arrivo: dove e quando

Aggiornamento delle ore 12:30 di sabato 31 ottobre

Le ultime corse dei modelli abbassano la quota neve sull’Appennino centro-settentrionale, soprattutto sul versante adriatico. I primi fiocchi sono attesi da domenica pomeriggio sull’Appennino emiliano, su Marche, Abruzzo e Molise intorno ai 1100-1300 metri. Nella notte tra domenica e lunedì è prevista un’ulteriore discesa fin verso i 1000-1050 metri sui rilievi più esposti alle correnti di Grecale. Alle quote più basse gli accumuli resteranno modesti, mentre sui versanti più favoriti di Abruzzo e Molise si potranno raggiungere 10-15 cm: il modello ECMWF indica ad esempio circa 13 cm a Pescasseroli. Sul Gran Sasso, a Campo Imperatore, i modelli ECMWF e ICON prevedono 18-23 cm, mentre sull’Appennino tosco-emiliano si tratterà soprattutto di spolverate di pochi centimetri sui crinali, localmente fino a 5-8 cm.

La principale incertezza riguarda le quote medie. Il modello ECMWF è il più generoso, mentre il modello ICON resta più prudente, con neve raramente sotto i 1300 metri e accumuli inferiori. Lunedì la quota tornerà a salire verso i 1300-1600 metri al Centro-Sud, dove le precipitazioni continueranno a cadere a tratti. Sulle Alpi non si escludono fiocchi sporadici, ma con accumuli trascurabili per la scarsità delle precipitazioni; al Sud nevicherà solo oltre i 1800 metri. Il resto del quadro dipende dal vortice che porterà piogge abbondanti al Sud, che lunedì raggiungerà la sua fase più intensa.

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Sarà una domenica 1 novembre instabile, se non del tutto perturbata su alcune regioni italiane. L’arrivo di un nocciolo freddo dall’est europeo farà scendere le temperature su tutto il nostro Paese e su alcune aree determinerà l’arrivo dei primi fiocchi di neve a quote interessanti per il periodo in corso.

Quale sarà il momento più freddo? Il modello ECMWF lo individua attorno alla serata di domenica 1 novembre:

Notiamo l’isoterma 0° a 1500 metri circa che abbraccerà l’Emilia Romagna, il sud del Veneto, le Marche, l’Umbria orientale e gran parte dell’Abruzzo. Il calo termico si farà comunque sentire su tutta l’Italia, in quanto arriveranno venti sostenuti dai quadranti nord-orientali.

Sul fronte delle nevicate, arriveranno spruzzate di neve oltre i 1500 metri sulle Alpi occidentali ed oltre i 1250 metri sulle Alpi orientali:

Qualche fiocco di neve non si esclude anche sull’Appennino Tosco-Emiliano oltre i 1100-1200 metri. Nelle aree interne poste tra Marche e Abruzzo le nevicate potrebbero essere un po’ più consistenti, ma solo oltre i 1200-1350 metri.

L’aria fredda ci interesserà anche nella giornata di lunedi 2 novembre, ma in tono minore e le eventuali nevicate nelle aree interne del centro-sud si verificheranno solo oltre i 1300-1500 metri.