Rovesci e temporali sabato 31 su queste regioni

Il calo termico più consistente è atteso sul nostro Paese tra domenica 1 e lunedi 2 novembre. Sabato 31 ottobre affluiranno correnti orientali solo relativamente fredde che determineranno rovesci e temporali su alcuni settori dell’Italia centro-meridionale, Isole comprese.

La prima cartina mostra la sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese fino al primo pomeriggio di sabato 31 ottobre secondo il modello Moloch 1.5km elaborato su base grafica Lamma:

Rovesci tra Romagna e Marche, specie nelle aree interne. Acquazzoni anche tra Abruzzo e Molise. Temporali sulla Puglia ed in maniera più isolata e locale su Lucania, Sicilia e Calabria. Temporali in arrivo dal mare anche sull’est della Sardegna, mentre su tutte le altre regioni il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra il pomeriggio e la serata di sabato 31 ottobre sempre secondo il modello Moloch 1.5km elaborato su base grafica Lamma:

Rovesci tra Marche, Abruzzo e Molise, specie nelle aree interne. Rovesci in Puglia e temporali tra Calabria e Sicilia, anche se a carattere abbastanza isolato. Temporali anche nel sud-est della Sardegna, mentre altrove il tempo resterà asciutto. Temperature in ulteriore calo, ma ancora abbastanza miti nelle aree a maggior soleggiamento.