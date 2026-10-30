Entro lunedì 2 novembre rischio alluvione lampo su 2 regioni

Aggiornamento delle ore 12:30 di sabato 31 ottobre

Le ultime elaborazioni confermano che lunedì 2 novembre sarà la giornata più critica tra Puglia centrale e Basilicata, con il cuore delle piogge tra il primo pomeriggio e la tarda sera. A Bari i modelli sono ormai allineati su 42-54 mm nella sola giornata di lunedì.

Anche il modello UKMO, finora il più prudente, ora prevede circa 46 mm sul capoluogo. Valori simili sono attesi ad Andria (42-62 mm), ad Altamura e Gravina in Puglia (44-51 mm secondo i modelli ECMWF e ICON), mentre Taranto si ferma intorno ai 30 mm. In Basilicata il segnale è ancora più forte: Potenza si colloca tra 49 e 55 mm nella maggior parte delle elaborazioni, con il modello ICON che arriva a 86 mm, mentre Melfi oscilla tra 35 e 68 mm e Matera tra 41 e 57 mm.

Resta però una differenza importante sull’entroterra murgiano e lucano. Il modello UKMO concentra le piogge più forti sulla costa e lascia Matera, Gravina e Altamura con appena 10-17 mm e Potenza con 23 mm. Nei valori previsti per le singole città non compaiono più i nuclei di 110-130 mm indicati ieri, che andranno verificati sulle prossime mappe. L’incertezza è alta anche più a nord: su Pescara si va dai 13 mm del modello ICON ai 48 del modello UKMO, e su Campobasso quest’ultimo sale a 80 mm contro i circa 20 degli altri modelli. Lo scenario del ciclone atteso tra domenica e lunedì è confermato; dove cadranno i quantitativi maggiori si capirà meglio con le corse di stasera.

Aggiornamento delle ore 19:30 di venerdì 30 ottobre

Le corse più recenti rafforzano il segnale: oltre al modello ICON, anche il modello ECMWF prevede ora piogge abbondanti su Puglia centrale e Basilicata nella giornata di lunedì 2 novembre. Secondo entrambi i modelli gli accumuli potrebbero raggiungere 40-65 millimetri tra Melfi, Potenza, Matera, Gravina in Puglia e Andria, con valori localmente più alti nelle zone interne, e 40-60 millimetri sulla città di Bari. Il modello UKMO resta invece molto più prudente, con pochi millimetri sulle stesse aree, segno che la traiettoria della depressione non è ancora definita. Lo scenario di piogge intense e persistenti sulla Murgia e sul Potentino guadagna quindi credibilità.

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Gli ultimi aggiornamenti del modello ICON accendono i riflettori su una situazione meteorologica potenzialmente critica tra domenica 1 e lunedì 2 novembre su parte della Basilicata e della Puglia centrale. Le mappe degli accumuli precipitativi mostrano infatti quantitativi molto elevati concentrati in un intervallo temporale piuttosto breve, con punte superiori ai 100-120 millimetri e locali massimi che potrebbero addirittura avvicinare o superare i 130 millimetri.

Le aree maggiormente esposte sembrano essere l’Alta Murgia e le zone interne comprese tra le province di Barletta-Andria-Trani, Bari e Potenza. In particolare spiccano i settori di Spinazzola, Minervino Murge, Poggiorsini, Gravina in Puglia, Corato, Andria e l’area di Montegrosso, dove la simulazione evidenzia nuclei con accumuli compresi tra 110 e 125 millimetri. Valori molto elevati interesserebbero anche Melfi, Palazzo San Gervasio, Genzano di Lucania e parte del Potentino nord-orientale.

Alla base di questo possibile evento intenso vi sarebbe la formazione di un minimo depressionario sul basso Tirreno. Nelle ore successive il vortice tenderà a spostarsi verso il Mar Ionio, richiamando correnti umide di Scirocco dai quadranti sud-orientali e contemporaneamente alimentando un flusso di Grecale sul basso Adriatico. Proprio la convergenza tra queste due correnti sulla Puglia centrale potrebbe fungere da miccia per la genesi di sistemi temporaleschi persistenti e rigeneranti.

Quando masse d’aria con caratteristiche differenti si scontrano nella stessa area, i moti verticali vengono esaltati e le precipitazioni possono intensificarsi notevolmente. In questo caso il rischio principale non sarebbe rappresentato tanto dai temporali violenti isolati, quanto dalla possibile persistenza delle celle piovose sulle stesse zone per molte ore consecutive. Una configurazione del genere aumenta il pericolo di allagamenti urbani, innalzamenti improvvisi dei torrenti, difficoltà nella viabilità e fenomeni di dissesto idrogeologico nei punti più vulnerabili.

Ecco la mappa delle precipitazioni previste con una scala di colori (viola: accumuli anche di 100 e più mm) sulla zona secondo il modello ICON su base grafica Meteologix:

Il segnale lanciato dai modelli è meritevole di attenzione.

Ecco ora uno zoom centrato proprio sulla zona in oggetto:

Per chi dovrà mettersi in viaggio tra domenica e lunedì nelle aree interessate, il consiglio è di monitorare costantemente le previsioni e gli eventuali avvisi della Protezione Civile. In presenza di piogge intense è opportuno ridurre sensibilmente la velocità, aumentare la distanza di sicurezza, evitare sottopassi allagati e non sostare in prossimità di corsi d’acqua o zone soggette ad accumuli d’acqua. Anche tratti autostradali e strade provinciali dell’entroterra murgiano potrebbero presentare condizioni di guida difficili a causa della scarsa visibilità e del rischio di aquaplaning.

Sarà dunque un inizio di novembre da seguire con estrema attenzione: la tanto attesa pioggia potrebbe arrivare in abbondanza, ma localmente anche in modo eccessivo.