Pronti con le piogge autunnali entro il 7 novembre? Ci sono conferme!

L’imminente fase più fredda che interesserà l’Italia nei prossimi giorni, oltre ad un generale calo delle temperature, sarà artefice di una fase di maltempo, già inaugurata in queste ore, su alcuni settori dell’Italia centro-meridionale. Le regioni settentrionali e la Toscana resteranno a secco, pur subendo però un calo termico anche sensibile soprattutto tra domenica 1 e martedì 3 novembre.

Successivamente, la roccaforte dell’alta pressione verrà spinta verso est da un redivivo flusso atlantico che inizierà a spingere da ovest a metà della settimana prossima. Il freddo se ne andrà, mentre verrà introdotta aria più umida occidentale, che farà capo alle prime precipitazioni sui settori di ponente.

Arriveremo alla fine della settimana prossima con una situazione di questo genere – la prima mappa mostra la probabilità di pioggia in Italia, secondo il modello GFS elaborato su base grafica Meteociel, valida per le ore centrali di domenica 8 novembre – In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%):

Dicevamo dell’alta pressione che tenderà gradualmente a spostarsi verso i Paesi dell’est europeo. Da ovest si faranno avanti le correnti occidentali che introdurranno un tempo mite e piovoso su buona parte del nostro Paese; la neve verrà relegata alle Alpi, a quote ovviamente da determinare.

Volgendo lo sguardo oltre, la seconda mappa mostra la probabilità di pioggia a scala europea valida per mercoledi 11 novembre, sempre secondo il modello GFS elaborato su base grafica Meteociel:

Notiamo finalmente (dopo mesi) il Continente Europeo libero da alte pressioni! Il flusso atlantico dovrebbe essere in grado di trasportare piogge ben distribuite in Italia e su buona parte dell’Europa occidentale e centrale. Sarà questa la svolta autunnale che si attende da mesi? Presto per dirlo! Nei prossimi giorni vedremo se confermare o smentire questa linea previsionale, con nuovi articoli ed interessanti analisi. Seguiteci, per avere sempre la situazione meteorologica sotto controllo.