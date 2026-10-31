Ciclone tra domenica e lunedì, il maltempo fa sul serio

In questo sabato di fine ottobre troviamo ancora sprazzi di instabilità sulle regioni adriatiche e al Sud, ma manca ormai davvero poco alla formazione del vortice di bassa pressione che avrà il merito di bagnare tantissimi territori, come solo una vera perturbazione autunnale è in grado di fare. Questa volta, però, non si tratterà di una perturbazione di stampo atlantico, bensì di un’ondata di freddo proveniente da est, che riuscirà a scavare una depressione piuttosto organizzata nel Mar Tirreno, la quale sarà soggetta a un classico effetto pendolo che porterà tutta la perturbazione dal Tirreno al Mar Ionio.

Con questo tipo di configurazione gran parte del Sud e il medio-basso Adriatico fanno i conti con tantissima pioggia, assolutamente benefica per le montagne e gli invasi. È anche vero che potrebbe venire allo scoperto il rovescio della medaglia, ovvero eventuali episodi di forte maltempo con nubifragi insistenti che possono causare allagamenti e disagi. Il maggior rischio di episodi di forte maltempo riguarderà, nella giornata di lunedì, i settori tra la Puglia, la Basilicata, la Campania orientale e l’alta Calabria: sono tutti territori dove potrebbero precipitare, nella sola giornata di lunedì, oltre 80 mm di pioggia.

Ma il maltempo entrerà nel vivo già da questa domenica, giornata di Ognissanti: sarà un avvio di novembre con l’ombrello a portata di mano su gran parte del medio-basso Adriatico e del Sud Italia, perché ci saranno numerosi rovesci e acquazzoni. Si svilupperà un vortice di bassa pressione nel Mar Tirreno che darà vita a un fronte instabile che potrebbe coinvolgere gran parte della Sicilia e l’intera Calabria, portando piogge e rovesci diffusi e persistenti. Entro sera il maltempo coinvolgerà anche la Basilicata e la Campania, mentre avremo piogge sparse in Sardegna. Qualche pioggia di passaggio possibile anche al Nord Italia, ma saranno fenomeni irrisori rispetto a quelli attesi al Sud.

La giornata più piovosa indubbiamente sarà quella di lunedì, quando pioverà ininterrottamente per molte ore consecutive tra Puglia, Basilicata, alta Calabria, Cilento, Molise, Abruzzo e Marche. Anche la Romagna potrebbe fare i conti con piogge e rovesci per molte ore consecutive. Eloquenti, di seguito, gli accumuli totali previsti da ECMWF su base grafica meteologix fino alla giornata di martedì, quando gli ultimi acquazzoni abbandoneranno il Sud Italia.

Nei prossimi aggiornamenti proveremo a capire su quali territori e su quali città arriveranno le piogge più consistenti nell’arco dell’intera ondata di maltempo.