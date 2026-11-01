Acquazzoni e nevicate domenica 1 novembre su queste regioni

Il primo giorno di novembre esordisce con un nucleo freddo che si è mosso dall’est europeo verso l’Italia. La temperatura sta diminuendo ed il tempo si presenta instabile, specie al centro e al sud. Successivamente, si formerà una depressione sullo Ionio che darà luogo a severo maltempo al meridione, soprattutto lunedi 2.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese fino al primo pomeriggio di domenica 1 novembre secondo il modello Moloch 1.5km, elaborato su base grafica Lamma:

Tempo instabile al sud, sulla Sicilia settentrionale ed il nord della Sardegna, con rovesci sparsi anche di tipo temporalesco. Al nord qualche precipitazione su Piemonte, nevosa oltre i 1400 metri e sull’Emilia Romagna, con neve oltre i 1200-1300 metri, per il resto tempo asciutto o con fenomeni poco probabili.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alla serata di domenica 1 novembre, sempre secondo il modello Moloch 1.5km elaborato su base grafica Lamma:

Tempo molto instabile con rovesci sulla Sardegna e quasi tutto il meridione e la Sicilia. Rovesci tra Romagna e Marche, nevosi oltre i 1200-1300 metri; al nord situazione in miglioramento con gli ultimi fiocchi sulle Alpi occidentali in veloce attenuazione. Venti in generale rinforzo e temperature in calo.