09:00 1 Novembre 2026

Acquazzoni e nevicate domenica 1 novembre su queste regioni

Nucleo freddo in azione sull'Italia con rovesci sparsi e calo delle temperature.

Acquazzoni e nevicate domenica 1 novembre su queste regioni

Il primo giorno di novembre esordisce con un nucleo freddo che si è mosso dall’est europeo verso l’Italia. La temperatura sta diminuendo ed il tempo si presenta instabile, specie al centro e al sud. Successivamente, si formerà una depressione sullo Ionio che darà luogo a severo maltempo al meridione, soprattutto lunedi 2.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese fino al primo pomeriggio di domenica 1 novembre secondo il modello Moloch 1.5km, elaborato su base grafica Lamma:

sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese fino al primo pomeriggio di domenica 1 novembre secondo il modello Moloch 1.5km, elaborato su base grafica Lamma

Tempo instabile al sud, sulla Sicilia settentrionale ed il nord della Sardegna, con rovesci sparsi anche di tipo temporalesco. Al nord qualche precipitazione su Piemonte, nevosa oltre i 1400 metri e sull’Emilia Romagna, con neve oltre i 1200-1300 metri, per il resto tempo asciutto o con fenomeni poco probabili.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alla serata di domenica 1 novembre, sempre secondo il modello Moloch 1.5km elaborato su base grafica Lamma:

sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alla serata di domenica 1 novembre, sempre secondo il modello Moloch 1.5km elaborato su base grafica Lamma

Tempo molto instabile con rovesci sulla Sardegna e quasi tutto il meridione e la Sicilia. Rovesci tra Romagna e Marche, nevosi oltre i 1200-1300 metri; al nord situazione in miglioramento con gli ultimi fiocchi sulle Alpi occidentali in veloce attenuazione. Venti in generale rinforzo e temperature in calo.