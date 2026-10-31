Tanto maltempo anche martedì, su almeno 3 regioni

L’Italia a breve dovrà fare i conti con una notevole ondata di maltempo di stampo tardo-autunnale e per certi versi invernale, poiché si tratterà di una depressione alimentata da aria fredda proveniente dall’Europa orientale. Insomma, non sarà una semplice perturbazione nord-atlantica, bensì avremo a che fare con una depressione che prenderà vita nel cuore del Mar Tirreno e sarà direttamente alimentata dal freddo artico-continentale che giungerà nel Mediterraneo secondo una configurazione che solitamente si sviluppa durante i mesi invernali.

Di pioggia ne cadrà parecchia, soprattutto al Sud e sul versante adriatico, assolutamente quel che serve in questo periodo dell’anno e soprattutto dopo diverse settimane abbastanza avare di piogge, specie lungo la catena appenninica. Inoltre, con il calo della temperatura arriveranno anche abbondanti nevicate lungo l’Appennino, specie tra Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, a quote indicativamente comprese tra i 1300 e i 1600 m di altitudine.

Ma perché pioverà così tanto? Solitamente le ondate di freddo nord-orientali si rivelano abbastanza secche, ma questa volta l’incursione fredda si getterà direttamente sul Tirreno centrale e questo permetterà l’approfondimento di un vortice di bassa pressione, il quale poi, come un classico pendolo, si muoverà verso est portandosi sul Mar Ionio. Questa tipologia di configurazione è in grado di dispensare tantissima pioggia sulle regioni del Sud e del versante adriatico ed è proprio quello che succederà nelle prossime 72 ore.

La giornata più piovosa sarà quella di lunedì, quando avremo picchi di pioggia superiori ai 70 o 80 mm tra Puglia, Basilicata, Cilento, Calabria settentrionale e Molise. Poi la perturbazione tenderà lentamente a muoversi verso la Grecia e l’Albania, abbandonando l’Italia.

Tuttavia, gli ultimi sussulti di maltempo li ritroveremo nella giornata di martedì 3 novembre su almeno tre regioni: come ci mostra anche il modello ECMWF su base grafica Meteologix, nubi con rovesci e temporali potranno ancora interessare la Puglia, la Basilicata e la Sicilia settentrionale, con accumuli anche piuttosto interessanti che andranno a sommarsi a quelli dei giorni precedenti. Nella sola giornata di martedì non si escludono picchi di oltre 30 o 40 mm, seppur molto più isolati rispetto alla giornata di lunedì, quando pioverà in modo molto più diffuso e democratico.

Rischio di piovaschi e acquazzoni anche sulla Calabria, in particolar modo sul Reggino tirrenico e sulla Piana di Sibari, e poi anche sull’Appennino campano e sul basso Molise. Altrove tempo in graduale miglioramento, con schiarite via via sempre più ampie.