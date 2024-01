A febbraio cova il riscatto dell’inverno: ecco quando e come

Si vede il riscatto dell’inverno? Ce lo siamo chiesti anche noi guardando le mappe di stamane. Si, si vede, anche se ancora non è certo. Si parte dalla situazione che vi mostriamo qui di seguito con la mappa emisferica: il vortice polare super compatto nell’area polare e l’anticiclone mostruoso che domina le nostre latitudini…

E andremo avanti così almeno sino ai primi giorni di febbraio. Poi se osserviamo gli indici teleconnettivi AO (relativi alla forza del vortice polare troposferico) e NAO (che monitora la distribuzione pressoria sul nord Atlantico ma con riflessi ovviamente anche in Europa) possiamo notare un calo congiunto su valori leggermente negativi il primo, neutro il secondo. Eccoli:

Sono entrambi condizioni favorevoli ad un ribaltamento della situazione, pur graduale e parziale. La notizia è che comunque il vortice polare tenderà ad indebolirsi e a divenire meno compatto, senza dover aspettare marzo, e che in un regime di Nino moderato e di fase MJO favorevole, potremmo avere una distensione verso nord dell’anticiclone. In soldoni il freddo potrebbe arrivarci addosso già prima della fine della prima decade di febbraio con tanto di depressioni, maltempo e neve a quote basse, così come vediamo qui sotto:

Davvero potrà verificarsi un simile ribaltone? Magari fosse tutto così facile. Noi preferiamo procedere per gradi, la soluzione potrebbe risultare inizialmente intermedia, come quella che vi mostriamo qui sotto, un primo affondo e poi sistematicamente affondi più netti, dunque si passerebbe da un trend di variabilità, prima di un ribaltone vero e proprio:

La media degli scenari ovviamente non riesce ancora a cogliere segnali tanto importanti ma comincia ad uscire dal giogo anticiclonico, guardate:

Comincia il progetto c’è, mai come stamane si evince che qualcosa stia cambiando nella potenziale disposizione barica durante la prima decade del febbraio, in zona Cesarini forse l’inverno si riscatterà.