Meteo: si torna nella calura africana, ma…

La rinfrescata arrivata da appena due giorni sembra stia già volgendo al termine. L’anticiclone, infatti, riprenderà in mano le redini del meteo italiano già da venerdì e questa volta per tanti giorni consecutivi. In effetti gli ultimi aggiornamenti dei centri di calcolo mostrano una persistenza dell’anticiclone piuttosto prolungata, addirittura protratta fino a metà Luglio.

Nel week-end, tuttavia, ci sarà spazio per disturbi da ovest, pronti a generare temporali localmente violenti al nord!

Passata questa sferzata temporalesca, ecco che l’anticiclone potrebbe impossessarsi di tutta Italia, anche del nord, favorendo tempo più stabile per tutti. Caldo e afa torneranno a fare la voce grossa, con picchi massime che potrebbero sfiorare i 40°C sul Meridione.

Ma vediamo cosa ci aspetta nel dettaglio nei prossimi 7 giorni:

Giovedì 4 Luglio: ultimissimi rovesci isolati al sud, poi sensibile miglioramento su tutto lo Stivale. Clima gradevole.

Venerdì 5 Luglio: anticiclone per tutti, caldo in lieve intensificazione di giorno.

Sabato 6 Luglio: isolati temporali serali, anche forti, sul Nordovest. Stabile altrove, temperature in aumento.

Domenica 7 Luglio: fronte temporalesco al nord, rischio fenomeni intensi su Lombardia, Piemonte, Trentino, Emilia, Veneto. Caldo e afa al centro-sud.

Lunedì 8 Luglio: ultimissimi fenomeni al Nordest, migliora rapidamente. Caldo in intensificazione ovunque.

Martedì 9 Luglio: generalmente stabile eccetto rari fenomeni sulle Alpi. Caldo e afa in intensificazione.

Le piogge cumulate fino al 9 Luglio:

Mercoledì 10 Luglio: stabile su tutta Italia, caldo e afa dalla Val Padana all’estremo sud. Possibili picchi di 40°C al sud.

LEGGI ANCHE Prima pagina Ondata di caldo in arrivo: l'Italia si prepara a soffrire Redazione MeteoLive.it

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località