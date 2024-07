Meteo 15 giorni: la lunga ondata di caldo troverà già pane per i suoi denti

Mentre si esauriscono gli ultimi effetti della perturbazione atlantica arrivata ad inizio settimana, l’attenzione si sposta inevitabilmente alla prossima settimana, quando l’alta pressione prenderà pieno dominio del Mediterraneo. Negli ultimi aggiornamenti meteo tuttavia ci sono state delle importanti novità in tal senso.

Sia chiaro, l’anticiclone africano tornerà già da venerdì ad invadere la nostra penisola, garantendo un sensibile aumento delle temperature su tutta la nostra penisola. Inoltre, questa cupola anticiclonica sarà protagonista anche per buona parte della prossima settimana su tante nostre regioni. Ma quindi in cosa consiste questa novità? Il modello americano inserisce una improvvisa irruzione di aria fresca sull’Europa centrale, in grado di lambire parte della nostra penisola, soprattutto il Nord Italia, a ridosso del 13 luglio. Dunque, nella seconda metà della prossima settimana, le carte in tavola potrebbero improvvisamente cambiare sulle regioni settentrionali, dove il caldo farebbe spazio a una nuova fase fresca e soprattutto colma di violenti temporali.

Questo break temporalesco potrebbe rivelarsi piuttosto insidioso considerando che nei giorni precedenti avremo a che fare con tempo molto stabile e molto caldo su tutta la nostra penisola, compreso anche il Nord. Tralasciando i temporali attesi durante il primo weekend di luglio, ovvero tra 6 e 7 del mese, avremo a che fare con tante giornate più stabili e soprattutto molto più calde e afose su tutta la Val Padana. Durante questa ondata di caldo le temperature potranno raggiungere agevolmente anche i 35° sulla Pianura Padana, dal Piemonte all’Emilia Romagna, rappresentando la prima vera ondata di caldo intenso della stagione.

Successivamente, ovvero tra il 12 e il 13 luglio, potrebbe scivolare questa massa d’aria più fresca sulle regioni del Nord, apportando una serie di violenti temporali che potrebbero sfociare in situazioni piuttosto delicate, a seguito di locali violenti grandinate o fortissime raffiche di vento, nonché i soliti nubifragi a cui ormai siamo abituati da diversi mesi su tante aree del Nord Italia.

Anche la media degli scenari di GFS ci mostra un possibile cedimento dell’alta pressione subtropicale sulle regioni del Nord, con l’inserimento di flussi freschi e instabili da ovest.