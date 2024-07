Meteo: cambiamento radicale nei prossimi sette giorni!

Mentre vi scriviamo, l’Italia sta vivendo un sensibile calo delle temperature grazie all’avanzata di un vasto fronte freddo di provenienza nord atlantica. Questa massa d’aria più fresca ha fatto letteralmente precipitare le temperature di oltre 10 ° su gran parte d’Italia, fino all’estremo sud dove negli ultimi giorni abbiamo vissuto una forte ondata di caldo che aveva trascinato la colonna di mercurio a ridosso dei 40 °.

Ora le condizioni meteo sono peggiorate soprattutto al Centro-Sud dove troviamo numerosi acquazzoni e temporali i quali stanno generando un forte calo termico e stanno letteralmente spazzando via l’afa e la calura subtropicale.

Come già appurato nei precedenti editoriali, non si tratterà di una lunga fase fresca e instabile, bensì solo di una piccola tregua dal caldo e dall’alta pressione. In effetti, già da venerdì l’alta pressione nordafricana ingloberà nuovamente lo stivale favorendo non solo tempo molto stabile ma anche un progressivo incremento delle temperature. Farà eccezione solo il Nord tra sabato e domenica dove al caldo si uniranno anche rovesci e temporali localmente violenti a cui saranno associate grandinate e forti raffiche di vento. Sul resto d’Italia invece il tempo sarà molto più stabile e l’afa tornerà a fare la voce grossa, soprattutto sulle coste del Sud e le isole maggiori.

Con l’avvento della prossima settimana, l’anticiclone si consoliderà ulteriormente su tutto il Mediterraneo e potremo così entrare in una nuova lunga fase calda che rischia di farci compagnia addirittura fino a metà luglio non solo al Centro-Sud ma anche al Nord!

Ma vediamo cosa ci aspetta nel dettaglio nei prossimi 7 giorni:

Mercoledì 3 Luglio: temporali sparsi, specie nel pomeriggio, su gran parte delle zone interne da nord a sud. Clima gradevole di giorno, fresco di notte.

Giovedì 4 Luglio: ultimi fenomeni sparsi e deboli al sud, migliora rapidamente. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Venerdì 5 Luglio: torna l’anticiclone su tutta Italia, tempo stabile e temperature in aumento.

Sabato 6 Luglio: generalmente stabile, possibili temporali in serata sul Nordovest. Temperature in aumento ovunque.

Domenica 7 Luglio: disturbi freschi al nord, con conseguente instabilità pomeridiana e serale. Caldo intenso altrove, picchi di 35°C.

Lunedì 8 Luglio: ondata di caldo in intensificazione da nord a sud, aumentano umidità e afa.

Le piogge cumulate fino al 8 Luglio:

Martedì 9 Luglio: generalmente stabile eccetto rari fenomeni sulle Alpi. Caldo e afa in intensificazione.

